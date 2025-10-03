U prvoj epizodi emisije "Show stoperka" Goce Tržan, Svetlana Ceca Ražnatović govorila je o mnogim temama iz svog privatnog života, ali i iz prošlosti, a publiku je posebno nasmejala iskrenom ispovešću o šaljivoj, ali napetoj situaciji između njene majke Mire Veličković i tadašnjeg supruga Željka.
Kod muža sam bila princeza, kod majke baš i ne
Ceca je u razgovoru s Gocom rekla da sve zna da radi.
– Ja sam žena prilagodljiva, ja nisam došla s dvora, ja sam došla iz jednog malog mesta. Kod muža sam bila tretirana kao princeza, kod majke bogami nisam bila princeza. Morala sam sve da znam, i da skuvam, i da operem, i da oribam, i da opeglam. Sve sam ja to radila kod majke. Ja sam njoj stalno govorila: "Kad se budem udala, služiće me žene i ladiće me ovako, samo da me ti više ne maltretiraš." Ona mi samo na to, dok metem ili usisavam: "Metlu u ruke! Što je babi bilo milo, u snu joj se snilo! Brže!’"
U jedan popodne me budi – jer muž dolazi
Nakon toga je ispričala kako je izgledala jedna poseta njene majke, kada je već bila udata:
- Do dvadesete sam živela s mamom i tatom, a onda sam se udala. Jednom mi je majka došla u goste. Ja spavam, jedan popodne, svoj sam gazda, u svojoj kući. Kad – neko me budi u jedan, majka. Kaže: "Diži se momentalno iz kreveta!" Ja kažem: "Šta je, bre, bilo? Što me budiš?" Kaže: "Muž ti dolazi s posla, ručak postavljen, ti još spavaš!" Ja kažem: "Što da me bude sramota, šta je s tobom, ženo? Ne naređuješ mi više!’"
To je sad moja žena – nemaš ingerencije nad njom
Tu se umešao i Željko:
- Kaže moj muž: "Miro, pa to je sad moja žena, nemaš ti više nikakvih ingerencija nad njom. Neka spava koliko god želi i hoće. Meni treba srećna i zadovoljna žena. Pa gde takvog da nađem više?’"
Ceca je kroz osmeh poručila kako joj je tada srce bilo puno jer je imala partnera koji je znao da je podrži, nasmeje i zaštiti.