U prvoj epizodi emisije "Show stoperka" Goce Tržan, Svetlana Ceca Ražnatović govorila je o mnogim temama iz svog privatnog života, ali i iz prošlosti, a publiku je posebno nasmejala iskrenom ispovešću o šaljivoj, ali napetoj situaciji između njene majke Mire Veličković i tadašnjeg supruga Željka.

Foto: ATA images/A. Ahel

Kod muža sam bila princeza, kod majke baš i ne

Ceca je u razgovoru s Gocom rekla da sve zna da radi.

– Ja sam žena prilagodljiva, ja nisam došla s dvora, ja sam došla iz jednog malog mesta. Kod muža sam bila tretirana kao princeza, kod majke bogami nisam bila princeza. Morala sam sve da znam, i da skuvam, i da operem, i da oribam, i da opeglam. Sve sam ja to radila kod majke. Ja sam njoj stalno govorila: "Kad se budem udala, služiće me žene i ladiće me ovako, samo da me ti više ne maltretiraš." Ona mi samo na to, dok metem ili usisavam: "Metlu u ruke! Što je babi bilo milo, u snu joj se snilo! Brže!’" Foto: N. Paraušić

U jedan popodne me budi – jer muž dolazi

Nakon toga je ispričala kako je izgledala jedna poseta njene majke, kada je već bila udata:

- Do dvadesete sam živela s mamom i tatom, a onda sam se udala. Jednom mi je majka došla u goste. Ja spavam, jedan popodne, svoj sam gazda, u svojoj kući. Kad – neko me budi u jedan, majka. Kaže: "Diži se momentalno iz kreveta!" Ja kažem: "Šta je, bre, bilo? Što me budiš?" Kaže: "Muž ti dolazi s posla, ručak postavljen, ti još spavaš!" Ja kažem: "Što da me bude sramota, šta je s tobom, ženo? Ne naređuješ mi više!’" Foto: D. Milovanović

To je sad moja žena – nemaš ingerencije nad njom

Tu se umešao i Željko:

- Kaže moj muž: "Miro, pa to je sad moja žena, nemaš ti više nikakvih ingerencija nad njom. Neka spava koliko god želi i hoće. Meni treba srećna i zadovoljna žena. Pa gde takvog da nađem više?’" Foto: D. Milovanović

Ceca je kroz osmeh poručila kako joj je tada srce bilo puno jer je imala partnera koji je znao da je podrži, nasmeje i zaštiti.