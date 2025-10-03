Dečko Milice Pavlović tema je koja godinama privlači pažnju javnosti otkako se pojavila na estradi.

Iako na pitanja o ljubavnom životu ne želi da odgovara, Milica Pavlović ističe da izdaju ne prašta i da je, bez obzira na emocije, sposobna da precrta partnera kada izigra njeno poverenje. Foto: ATA images/A. Ahel

- Kada volim, dajem se bezuslovno. Tada samo treba da mi verujete, ništa drugo. Samo poverenje nemojte da mi izigrate, sve ostalo može. I ja partneru verujem isto tako i onda nećemo imati problem, ali ako se usudi da mi izigra poverenje, to je kraj, u stanju sam da se okrenem i da se pravim da ga nikada poznavala nisam. Ne znam da li je ta moja crta dobra ili loša, ali takva sam – rekla je za domaće medije Milica Pavlović koja još nije našla onog ''pravog''.

- Svom partneru ću uvek napumpavati ego, uvek ću ga motivisati da bude najbolja verzija sebe, biću mu oslonac i uživaću u tome što on uživa u sebi, ali muškarci generalno imaju problem da to isto uzvrate i zato izbegavaju žene poput mene. Biraju lakši tip žene, da bude lepa i da ćuti, da bude kod kuće. Međutim, meni treba muškarac koji će me podržavati isto koliko i ja njega. Neko s kim ću moći zajedno da stvaram našu imperiju - zaključila je ona.

Foto: ATA images

"Priznajem da sam bila sa njim, ne znam što sam to krila"

Podsetimo, Pavlović svoj ljubavni život vešto krije od očiju javnosti, ali je jednom prilikom javno priznala sa kojim sportistom je bila u vezi.

Naime, u pitanju je sin crnogorskog fudbalera Niše Saveljića, vaterpolista Nikolas Saveljić.

Iako je Milica Pavlović tada od javnosti vešto krila vezu sa Nikolasom, ona je jednom prilikom kod Ognjena Amidžića u emisiji otkila detalje odnosa sa Saveljićem.

- Ja sam bila sa Nikolasom, priznajem. Ne znam zašto sam to krila. Bili smo godinu i po dana zajedno. Mi smo se viđali svuda. I jednom kada je došao u Beograd i uhvatili su nas zajedno. Ja sam teška osoba. Kada smo šetali Kalemegdanom, stavljala sam kapuljaču - rekla je ona i dodala da mu je upoznala i majku i istakla da nisu raskinuli jer se nisu voleli, već zbog fizičke udaljenosti.

(Story)

BONUS VIDEO: