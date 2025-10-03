Pričalo se da porodica tamo gotovo svake godine provodi leto, a nedavno su se oglasila i komšije Ražnatovića. 

Foto: ATA images

 

 

Oni su otkrili da godinama nisu videli Cecu, a komšija se prisetio perioda kada su Veljko i Anastasija posećivali ovo naselje.

- Moja terasa gleda direktno u njihovu, ranije sam ih često viđao, u poslednje vreme ne. Prošle godine smo videli parkirani crni džip, pretpostavili smo da je ona tu - počeo je priču komšija nedavno, pa se prisetio perioda kada su Anastasija i Veljko bili deca. 

Foto: ATA images

 

 

Pročitajte još

POBEGAO IZ BiH `92: Preko noći osedeo, ranjen za vreme rata

POBEGAO IZ BiH `92: Preko noći osedeo, ranjen za vreme rata

08:25

KAJA O SUPRUGU: "Pored njega ni Bred Pit nema šanse!"

KAJA O SUPRUGU: "Pored njega ni Bred Pit nema šanse!"

07:59

ON NE MOŽE DA SE OBUZDA Vesna o Darku-"Treba da uzme vozača"

ON NE MOŽE DA SE OBUZDA Vesna o Darku-"Treba da uzme vozača"

07:26

MISLILA DA JE KRAJ KARIJERE: JK dobila iznenadni poziv

MISLILA DA JE KRAJ KARIJERE: JK dobila iznenadni poziv

23:02

- Često su dolazili kad su bili klinci. Sad su odrasli ljudi, imaju porodice, pa im ovo mesto više nije atraktivno. Pravili su često žurke, čula se buka, ali to su mlada deca, razumljivo je. Sad su baš dobri, nisam verovao da će izrasti u takve ljude. Jednom je došla policija, a Veljko je izašao kroz prozor, pa niz oluk da bi im pobegao. On onako žilav i mršav, šta je to za njega. Gledao sam s moje terase, bilo mi je smešno - ispričao je sagovornik za Kurir.

(Alo)

HRVATI U ŠOKU ZBOG SRPSKOG TV KOMENTATORA: Nisu mogli da veruju šta slušaju dok Dinamo Zagreb igra u Srbiji (VIDEO)
Sport

HRVATI U ŠOKU ZBOG SRPSKOG TV KOMENTATORA: Nisu mogli da veruju šta slušaju dok Dinamo Zagreb igra u Srbiji (VIDEO)

ATP ŠANGAJ, NAJNOVIJE VESTI: Novak Đoković pobedio Marina Čilića
Sport

ATP ŠANGAJ, NAJNOVIJE VESTI: Novak Đoković pobedio Marina Čilića

BONUS VIDEO:

#Veljko Ražnatović #policija #VIP #Crna Gora #Svetlana Ceca Ražnatović sin #bokser Veljko Ražnatović
Komentari 0
БИЋЕ РАТ Вучић упозорио: Цео свет се спрема за рат, копају ровове и гледају ко ће бити на чијој страни

BIĆE RAT Vučić upozorio: Ceo svet se sprema za rat, kopaju rovove i gledaju ko će biti na čijoj strani