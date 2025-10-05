Pevač Era Ojdanić nedavno je otvoreno govorio o svojoj ljubavnoj vezi sa devojkom koja je čak 43 godine mlađa od njega.

Bez imalo ustručavanja priznao je koliko ga ta velika razlika u godinama ne opterećuje.

Era je poručio da je srećan i da se ne obazire na komentare okoline.

Foto: ATA images

 

 

- Da li vi znate koliko je žena Čarli Čaplina bila mlađa od njega? Četrdeset godina. Pa što ne bi bila moja mlađa? Da ove moje godine podelimo na pola, to je prava ljubav, to je energija, to je život, to je mladost. Ništa mi nije teško i ništa me ne mrzi. Ako treba sad da idem peške, ići ću - rekao je pevač jednom prilikom i dodao:

- Kad mi neko kaže "Ero, ti samo napadaš ove mlade cure", i tako dalje, ja samo kažem "Ne napadam ja njih, ja se od njih branim".

Poznat je kao džentlmen i o ženama uvek govori sa puno ljubavi.

- Svaka žena je lepa na svoj način i svaka ima nešto što se zove ženstvenost, lepota. Da li priča, da li faca, da li frizura, da li lepe usne, fine štikle i tako dalje. Znači mora da poseduje nešto na njoj što je super - rekao je Ojdanić.

(Grand)

