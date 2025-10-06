Nakon što je prošao kroz zdravstvene izazove i operaciju, košarkaška legenda Vlade Divac odlučio je da se skloni od buke i svakodnevice i duhovni mir potraži na jednom od najsvetijih mesta za pravoslavne vernike, manastiru Hilandar.

Na društvenim mrežama pojavile su se fotografije Divca iz manastira na Svetoj Gori, na kojima se vidi kako spokojno šeta manastirskim dvorištem, u jednostavnom, smernom izdanju, bez trunke glamura.

Foto: Instagram printskrin/hilandar_org

 

 

Daleko od sportskih hala i bljeska kamera, Vlade sada dane provodi u molitvi, tišini i duhovnoj obnovi.

Podsetimo, Vlade Divac doživeo je saobraćajnu nezgodu kada je pao sa motora, a sportista je tada hitno operisan. Ubrzo nakon toga je pušten iz bolnice "Vaso Ćuković" u Risnu, gde je imao operaciju kuka.

#Vlade Divac #Vlade Divac Hilandar #Hilandar #manastir Hilandar
