Glumica Dragana Dabović, koja je postala poznata ulogom Ines Šašvari u seriji "Vojna Akademija", juče se udala za dugogodišnjeg partnera Milana Kolarskog.

Par je nakon više od pet godina veze ogranizivao proslavu venčanja sa najbližim prijateljima i porodicom, a glumica je na društvenoj mreži Instagram objavila deliće proslave.

- Kad nećes veliku svadbu ali ne mozes ni bez čardas nogica i kolceta - napisala je simpatična glumica u opisu snimka.

Dragana Dabović i njen suprug su postali roditelji 2021. godine kada je na sve došao dečak Noa.

