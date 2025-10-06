Glumica Dragana Dabović, koja je postala poznata ulogom Ines Šašvari u seriji "Vojna Akademija", juče se udala za dugogodišnjeg partnera Milana Kolarskog.

Par je nakon više od pet godina veze ogranizivao proslavu venčanja sa najbližim prijateljima i porodicom, a glumica je na društvenoj mreži Instagram objavila deliće proslave. 

 

 

- Kad nećes veliku svadbu ali ne mozes ni bez čardas nogica i kolceta - napisala je simpatična glumica u opisu snimka. 

Dragana Dabović i njen suprug su postali roditelji 2021. godine kada je na sve došao dečak Noa. 

