Sada je šokirala kada je priznala da se jednom prilikom ošišala do glave.

- Razne stvari su mi nudili da bih se ošišala, ali nisam se osvrtala. Kada sam htela da se ošišam, ošišala sam se, ali sam se ošišala do glave svojom voljom. Bila sam osmi razred osnovne škole. Seli smo da ručamo kada me je majka pitala: "Hoćeš li nešto da uradiš sa tom kosom?", Rekla sam da hoću. Otišla sam kod frizerke i tražila da me ošiša do glave. Frizerka me je pitala da li može na dvojku, ali sam tražila da me šiša do glave, na keca - priznala je glumica.

Svi su mislili da je dečak

Osim toga, objasnila je da su tokom ovog perioda mnogi mislili da je zapravo dečak. Foto: Arhiva TV Novosti

- Pitali su me šta si to uradila, ali meni je to bila divna promena. Tada je moja kosa počela da bude ovoliko spiralna. Imam ovakvu kosu na oca, mama je takođe imala kovrdže ali ne u toj meri - objasnila je Lidija.

(Kurir)

BONUS VIDEO: