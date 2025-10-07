Na samom početku Lepa Lukić je govorila o detinjstvu i svojoj porodici.

- Familija po ocu mi je bila siromašna, majka mi je bila iz bogate kuće, ali se udala za siromaha. Kad sam je pitala što je to uradila, ona mi je rekla da je bio lep. Nije imala kud više. Ja sam imala 2 godine kad je moj otac umro, ja ga ne poznajem, kažu da ličim na njega. Imao je samo brata i mene. Sećam se da sam kao dete osetila siromaštvo, majku sam mnogo volela, samo sam uz nju rasla. Kad sam nju izgubila ona je imala 94 godine, ja je nikad nisam prebolela. NJu sam jedino imala, podržavala me je, ali nije pokazivala to pred mojim bratom. On nije bio za to da ja budem pevačica, on je mislio da ću se ja odati piću, zato mi je branio. Kasnije mi je rekao da je znao da ću postati ovo nikad mi ne bi branio. Dobijala sam od njega šamare, posle toga sam išla na audiciju. Foto: D. Milovanović

Pevačica je otkrila kog muškarca je najviše volela.

- Najvoljeniji muškarac u mom životu je bio Duško Štrbac, sa njim sam bila 7 godina, on je preminuo kod sina u Čikagu. Ja nisam znala šta se desilo, saopštili su mi da je preminuo kad je već prošlo 15 dana. Najbolji čovek u mom životu je bio. On je bio devet godina mlađi, imao je izliv krvi u mozak. Bila sam zapanjena. On je bio gospodin čovek, poštovao me je. Bila sam voljena sa njegove strane.

"Bratanca gledam kao sina".

- Imam bratanca kog gledam kao sina, on je moj jedinac. Ja sam imala 22 godine kad se on rodio. Zvala sam ga "tetkino jedinče". NJemu i njegovoj ženi sam otvorila restoran kad sam izašla iz Velikog brata. Imam četvorosoban stan, imala sam i kuću na Senjaku koju sam prodala. Imam devojačku sobu u stanu, to je sad soba za moju mačku. Nije istina da sam rekla da ću mački da ostavim stan, rekla sam da bih volela da ako odem pre Maze da je paze. Foto: ATA images

Lepa je otkrila i kako je dobila ime.

- Jesam krštena, moj otac je rekao kumu da se zovem Lepava, imao je švalerku koja se tako zvala, rekao je kumu da samo tako moram da se zovem. Imao je švalerku, ali je imao i moju majku. Moje ime je jedinstveno, ja ga mnogo volim. Sem majke i brata, niko me nije zvao Lepava. Imala sam dosta problema kad sam putovala.

Sahranila i trećeg muža

- Treći muž mi je bio u Kanadi, to je bila viša sila, tamo sam bila, da bih dobila papire, tokom bombardovanja. I njega sam sahranila, preminuo je. Milan Milanović se zvao, morala sam da odem tamo, samo žena može da preuzme telo. Samo žena može da ga sahrani, tako je bilo. Neka mu je laka crna zemlja. Fin je bio čovek. Foto: ATA images/M. P.

Lepa Lukić je nedavno otkrila da ima dečka, a sada je progovorila na tu temu.

- Kažu Lepa ima dečka... To je sad prijatelj, nije dečko. Mi smo nekad, kad sam ja bila u dvadesetim, imali nešto, pa se on javio nedavno, on je imao 88, sad ima 89... Tako se to vratilo. Nije dečko, kako dečko, on je stariji od mene.

