Pevačica Viki Miljković i njen suprug, muzičar Dragan Tašković Taške, organizovali su danas slavlje povodom punoletstva svog sina Andreja Taškovića u jednom restoranu u Beogradu na vodi.

FOTO: ATA / Antonio Anhel

Brojne poznate ličnosti stigle su na proslavu, a ispred ulaza u restoran dovezli su se svojim automobilima.

Estrada je još jednom pokazala kakve četvorotočkaše vozi, a sam Andrej stigao je sa devojkom u skupocenom "poršeu". Foto: ATA images/A. Ahel Foto: ATA images/A. Ahel

Žika Jakšić je stigao džipom, takođe marke "porše", a društvo mu je pravio i kum, Dejan Ćirković Ćira. Foto: ATA images/A. Ahel Foto: ATA images/A. Ahel

Pevač Radiša Trajković Đani je kompletnu porodicu strpao u luksuzni "BMW". Foto: ATA images/A. Ahel Foto: ATA images/A. Ahel

Frontmen Magla benda, Vladan Savić, dovezao se u robusnom "lend rover difenderu". Foto: ATA images/A. Ahel Foto: ATA images/A. Ahel

Folker Bane Bojanić stigao je svojom "kiom". Foto: ATA images/A. Ahel

Ceca je stigla u "poršeu". Foto: ATA images/A. Ahel Foto: ATA images/A. Ahel

A Saša Matić u "mercedesu". Foto: ATA images/A. Ahel

