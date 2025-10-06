Pevačica Viki Miljković i njen suprug, muzičar Dragan Tašković Taške, organizovali su danas slavlje povodom punoletstva svog sina Andreja Taškovića u jednom restoranu u Beogradu na vodi.
Brojne poznate ličnosti stigle su na proslavu, a ispred ulaza u restoran dovezli su se svojim automobilima.
Estrada je još jednom pokazala kakve četvorotočkaše vozi, a sam Andrej stigao je sa devojkom u skupocenom "poršeu".
Žika Jakšić je stigao džipom, takođe marke "porše", a društvo mu je pravio i kum, Dejan Ćirković Ćira.
Pevač Radiša Trajković Đani je kompletnu porodicu strpao u luksuzni "BMW".
Frontmen Magla benda, Vladan Savić, dovezao se u robusnom "lend rover difenderu".
Folker Bane Bojanić stigao je svojom "kiom".
Ceca je stigla u "poršeu".
A Saša Matić u "mercedesu".