Pevačica Viki Miljković i njen suprug, muzičar Dragan Tašković Taške, organizovali su danas slavlje povodom punoletstva svog sina Andreja Taškovića u jednom restoranu u Beogradu na vodi.

FOTO: ATA / Antonio Anhel

 

 

Brojne poznate ličnosti stigle su na proslavu, a ispred ulaza u restoran dovezli su se svojim automobilima.

Estrada je još jednom pokazala kakve četvorotočkaše vozi, a sam Andrej stigao je sa devojkom u skupocenom "poršeu".

Foto: ATA images/A. Ahel

 

Foto: ATA images/A. Ahel

 

 

Žika Jakšić je stigao džipom, takođe marke "porše", a društvo mu je pravio i kum, Dejan Ćirković Ćira.

Foto: ATA images/A. Ahel

 

Foto: ATA images/A. Ahel

 

 

Pevač Radiša Trajković Đani je kompletnu porodicu strpao u luksuzni "BMW".

Foto: ATA images/A. Ahel

 

Foto: ATA images/A. Ahel

 

 

Frontmen Magla benda, Vladan Savić, dovezao se u robusnom "lend rover difenderu".

Foto: ATA images/A. Ahel

 

Foto: ATA images/A. Ahel

 

 

Folker Bane Bojanić stigao je svojom "kiom".

Foto: ATA images/A. Ahel

 

Ceca je stigla u "poršeu".

Foto: ATA images/A. Ahel

 

Foto: ATA images/A. Ahel

 

 

A Saša Matić u "mercedesu".

Foto: ATA images/A. Ahel

 

 

