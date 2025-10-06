Darko Lazić zajedno sa suprugom Katarinom Lazić danas slavi prvi rođendan ćerke Srne. Darko i Katarina tim povodom su organizovali gala proslavu u jednoj sali nedaleko od njegovog Brestača.

Pevač Darko Lazić pričao je sa medijima pre veselja, a jedna od nezaobilaznih tema, naravno, bio je i udes koji je nedavno preživeo, a sada je skinuo i zavoje sa glave. Foto: Novosti

Darko je istakao da se oseća dobro i da čeka završetak istrage kako bi detaljnije govorio o incidentu.

- Odlično sam, što se i vidi. Nikad bolje. Rekao sam već da ne bih govorio o nezgodi dok se ne završi veštačenje i cela procedura. Dao sam izjavu u policiji i kad postupak bude okončan, javnost će dobiti potpunu informaciju o svemu. Ne želim da se stvara pogrešna slika - izjavio je Darko.

Pevač je dodao da trenutno nema zabranu upravljanja vozilom, ali da će, ukoliko do nje dođe, poštovati odluku.

- Nemam zabranu vožnje, a ako do toga dođe, neću voziti. Ne želim da izazivam javnost. Hvala Bogu, imam i vozača. Meni su te šale na moj račun simpatične i duhovite - rekao je Lazić.

S pevačem smo razgovarali na proslavi prvog rođendana njegove ćerkice Srne, gde nije krio uzbuđenje.

- Uzbuđen sam, naravno. Jako je brzo prošla ova godina, proletela je u treptaju oka. Čekam goste da počne slavlje. Danas sam čak stigao na vreme, što nije moj običaj. Kaća kasni, pa ću morati malo da je "nagazim" - našalio se Darko i dodao:

Foto: Novosti

- Razlog je, naravno, tipično ženski – haljina ne stoji, šminka mora da se popravi. Kaća je kod šminkera od sedam ujutru, a ja sam se samo istuširao i bio spreman.

Darko i Kaća odrešili kesu za mezimicu

Poseban šarm celokupnoj dekoraciji daju pažljivo pripremljene posvete, koje se nalaze na svakom tanjiru u obliku malih srna – detalj koji nikoga nije ostavio ravnodušnim. U neposrednoj blizini mesta predviđenog za fotografisanje sa porodicom i gostima, nalaze se i veće figure srna, koje dodatno pojačavaju bajkoviti utisak prostora. Imali smo priliku da zavirimo u čarobno ukrašenu salu, koja je pretvorena u pravu bajku prirode. Zanimljivo je da su roditelji odlučili da se umesto uobičajenih roze tonova koji se često vezuju za devojčice, odaberu prirodne, zelene nijanse, koje prostoru daju dozu svežine, smirenosti i elegancije.