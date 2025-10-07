Ponekad porodice odluče da ugraviraju i simbol ili rečenicu koja je bila posebno značajna za osobu koja je preminula. No, ono na šta je nedavno naišao radnik Nikolaj Jevdokimov na groblju Južnoje u Rusiji, zaista se retko viđa.

Bizaran spomenik

Reč je o spomeniku 25-godišnje devojke Rite Šameeve, koja je 2016. godine tragično izgubila život u saobraćajnoj nesreći. NJen otac, Rais Šameev, odlučio je da obeleži njen grob na potpuno nekonvencionalan način - podigao je spomenik u obliku crnog Ajfona izrađenog od bazalta, sa ugraviranom fotografijom preminule ćerke.

Visok je oko 1,5 metara, a svojim dimenzijama i neobičnim oblikom nadvisuje i odudara od ostalih klasičnih nadgrobnih spomenika na groblju.

'Ovako nešto nikada nisam video'

Zanimljivo je da je lokalni majstor nadgrobnih spomenika, Ilgam Galiulin javno istaknuo kako nije odgovoran za ovakav spomenik.

- Moj otac i ja izrađujemo spomenike po narudžbini. Ali ovaj neobičan sam prvi put video prošle nedelje - rekao je za ProUral.

O svemu se oglasio i Nikolaj Jevdokimov, radnik koji je primetio neobični spomenik. Priznao je kako je u prvom trenutku ostao u potpunom čudu, jer nikada ranije na groblju nije video ništa slično.

- Pomislio sam da haluciniram. Odakle se američki pametni telefon pojavio na našem groblju? Toliko je ogroman da me je potpuno iznenadio. Video sam mnogo spomenika, ali ovako nešto nikada - otkrio je.

Zašto Ajfon?

O samoj Riti Šamevoj malo se toga zna. Poznato je tek da je bila strastvena putnica, da je često boravila kod prijatelja u Nemačkoj i da je, poput mnogih mladih ljudi, bila vrlo vezana za svoj moblni telefon. Upravo je ta njena ljubav prema modernoj tehnologiji, čini se, bila inspiracija za spomenik u obliku Ajfona.

Takođe, veruje se da je grob naručen od jedne sibirske firme specijalizovane za izradu neobičnih i personalizovanih nadgrobnih spomenika.

