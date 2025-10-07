Iako je poznata kao veliki profesionalac koji strogo razdvaja privatni život od posla, Ceca ponekad sa svojom publikom podeli i najintimnije misli i iskustva. Kako sama ističe, ne smatra sebe zvezdom, već "običnom ženom", a za jednu od svojih najvećih vrlina izdvaja vernost i odanost prijateljima.

– Mislim da sam dobar prijatelj. Jako poštujem kod ljudi lojalnost. I to sam naučila od svog pokojnog muža. Uvek je govorio: "Nije bogatstvo u materijalnim stvarima. Mlada si i shvatićeš vremenom, najveće tvoje bogatstvo uvek i zauvek će biti tvoja porodica i lojalni prijatelji. I budi srećna ako možeš za ceo život da izdvojiš dva prava lojalna prijatelja." I to je istina, zaista – ispričala je Ceca, prisećajući se reči supruga Željka Ražnatovića Arkana.

Govoreći o emotivnim padovima i razočaranjima, pevačica je istakla da veruje kako se sve u životu dešava s razlogom.

– Dešavalo mi se da se u nekim slučajevima ljudi prosto iskristališu. Naravno da ti je teško da preboliš, ali preboliš. Neki ljudi jednostavno imaju svoj rok trajanja u tvom životu – raziđu vam se putevi, neki na lep način, neki budu bolni i ružni. Ali, opet kažem, ništa se slučajno ne dešava – niti slučajno srećemo ljude, niti se slučajno rastajemo. To je neki balans – rekla je pevačica.

Na kraju, osvrnula se i na odnose koji su završeni na loš način, ali bez gorčine:



– Tamo gde sam se možda i loše rastala, nikada nisam na takav odnos "pljunula" (što bi naš narod rekao), niti komentarisala loše. Jer su to bili moji izbori. A sad, da li su bili dobri ili loši – to vreme pokaže – zaključila je Ceca u jednoj od emisija.

Bio u vezi sa glumicom

Podsetimo, LJiljana Mijatović, nekadašnja glumica poznata po ulozi u filmu "Beštije", 1980. godine dobila ćerku Anđelu iz veze sa Željkom Ražnatovićem Arkanom. Zahvaljujući svom izgledu i šarmu, važila je za jednu od najlepših žena tog vremena, ali se pre mnogo godina povukla iz javnosti. Foto: N. Paraušić / Printskrin Jutjub Crna Gora od Iskona

- Željka sam upoznala u ranoj mladosti. Ja sam kao devojčurak sa 15 godina odlazila na matine u 'Cepelin'. To je tada bilo u modi subotom i nedeljom. Blizu njega je stanovao i moj najbolji drug, koji je bio momak njegove sestre. Tako smo mi postali dobri drugari i nalazili bi se često nedeljom, pošto ja tada uveče nisam smela da izlazim. Sedeli bismo u parkiću, a on bi obavezno otišao da kupi kolače, pošto smo delili zajedničku ljubav prema slatkišima. Pričali bi o svemu i svačemu. On je tada bio nešto sasvim drugo, nego što ga ljudi znaju kasnije. Često je putovao i vraćao se, a razlog zašto smo mi bili tako prisni je taj, što sam ja uvek znala gde se on nalazi, jer mi se uvek javljao telefonom. NJegova mama Slavka je uvek mene zvala da pita gde je i da li je dobro - započela je priču LJiljana i otkrila detalje njihove romanse.

- Arkan je voleo poeziju, stalno me je terao da recitujem Desanku Maksimović, kao i 'Tatjanino pismo Onjeginu', što sam uvek činila. Stavljao mi je glavu na krilo i govorio da mu recitujem. Bio je romantičan i duhovit. Kada se Anđela rodila u Narodnom frontu, imala sam težak porođaj. Posle nekih dva-tri sata došao je kod mene direktor tog odeljenja i pita me da li sam ja LJiljana Mijatović i da me zove muž. Ja sam bila u čudu, jer sam znala da je u zatvoru. Javljam se ja i čujem njegov glas: 'Dušo, moja lepotice, kako ste?'. Bila sam šokirana, mislila sam da su ga pustili, a on mi kaže da su digli pobunu u zatvoru i da drže zarobljenog direktora, kako bi mi telefonirao, jer nije mogao da bude pored mene - prisetila se bivša glumica.

