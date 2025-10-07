Nekadašnje prepoznatljivo lice popularnog kviza "Slagalica", Danijela Pantić, odlučila je da napravi zaokret u karijeri i posveti se drugačijem pozivu.

Nakon napuštanja televizije, ostala je aktivna u medijima, ali se paralelno okrenula radu na ličnom razvoju.

Danas je, pored toga što se i dalje pojavljuje u javnosti, i sertifikovani trener i kouč, specijalizovana za teme samopouzdanja, međuljudskih odnosa i emocionalne zrelosti.

Kroz svoje video sadržaje na TikToku, gde ima blizu 5.000 pratilaca, Pantićeva deli savete o svakodnevnim životnim izazovima, naročito kada je reč o muško-ženskim odnosima i komunikaciji.

@danijela.pantic0 Prvo treba da otkrijemo kako emocionalno nezrele osobe reaguju - s njihovim impulsivnim ponašanjem, nedostatkom kontrole nad emocijama i sklonošću ka drami. Važno je da budemo svesni svog i njihovog ponašanja, postavimo jasne granice i ne reagujemo na njihove napade, već ostanemo smireni i odgovorni. Oni su, zapravo deca zarobljena u telu odrasle osobe i zato imaju prenaglašene emocije, slabe granice, nemaju kontrolu nad sobom, idu iz krajnosti u krajnost i potrebno im je mnogo rada na sebi i sopstvenom sazrevanju, a vama strpljenja. #napredak #odnosi #emocije #komunikacija #kouč ♬ Waves of Love's Vibration - Aura bive

NJeni snimci neretko dostižu desetine hiljada pregleda, a pratioci je hvale zbog smirenog pristupa, iskustva i korisnih uvida. Kako navodi na društvenim mrežama, cilj joj je da pomogne ljudima da prepoznaju obrasce koji ih sputavaju i nauče kako da se postave u različitim životnim situacijama.

