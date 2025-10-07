Nekadašnje prepoznatljivo lice popularnog kviza "Slagalica", Danijela Pantić, odlučila je da napravi zaokret u karijeri i posveti se drugačijem pozivu.

Nakon napuštanja televizije, ostala je aktivna u medijima, ali se paralelno okrenula radu na ličnom razvoju.

Danas je, pored toga što se i dalje pojavljuje u javnosti, i sertifikovani trener i kouč, specijalizovana za teme samopouzdanja, međuljudskih odnosa i emocionalne zrelosti.

 

@danijela.pantic0 Pođite od sebe. Za koga uvek imate vremena? Za one do kojih vam je stalo. Ma koliko daste zauzeti, vaše vreme je posvećeno vašim prioritetima i ljudima koji su vam važni. A ko vam nije bitan, za njega, nemate vremena! Istina boli. #emocije #prioriteti #ljubav #par #drustvo ♬ original sound - Danijela Pantic

 

Pročitajte još

DALA OTKAZ NA TELEVIZIJI: Čime se Aleksandra sada bavi?

DALA OTKAZ NA TELEVIZIJI: Čime se Aleksandra sada bavi?

17:35

Vidite šta najzgodnija voditeljka RTSa radi u teretani (FOTO)

Vidite šta najzgodnija voditeljka RTSa radi u teretani (FOTO)

14:03

TUGA U DOMU VODITELJKE Zauvek se oprostila: "Zaspala je..."

TUGA U DOMU VODITELJKE Zauvek se oprostila: "Zaspala je..."

12:47

MALO KO ZNA: Ovaj težak fakultet je završila Suzana Mančić

MALO KO ZNA: Ovaj težak fakultet je završila Suzana Mančić

12:10

Kroz svoje video sadržaje na TikToku, gde ima blizu 5.000 pratilaca, Pantićeva deli savete o svakodnevnim životnim izazovima, naročito kada je reč o muško-ženskim odnosima i komunikaciji.

 

@danijela.pantic0 Prvo treba da otkrijemo kako emocionalno nezrele osobe reaguju - s njihovim impulsivnim ponašanjem, nedostatkom kontrole nad emocijama i sklonošću ka drami. Važno je da budemo svesni svog i njihovog ponašanja, postavimo jasne granice i ne reagujemo na njihove napade, već ostanemo smireni i odgovorni. Oni su, zapravo deca zarobljena u telu odrasle osobe i zato imaju prenaglašene emocije, slabe granice, nemaju kontrolu nad sobom, idu iz krajnosti u krajnost i potrebno im je mnogo rada na sebi i sopstvenom sazrevanju, a vama strpljenja. #napredak #odnosi #emocije #komunikacija #kouč ♬ Waves of Love's Vibration - Aura bive

 

NJeni snimci neretko dostižu desetine hiljada pregleda, a pratioci je hvale zbog smirenog pristupa, iskustva i korisnih uvida. Kako navodi na društvenim mrežama, cilj joj je da pomogne ljudima da prepoznaju obrasce koji ih sputavaju i nauče kako da se postave u različitim životnim situacijama.

"SREĆOM IMAM NAJVEĆU PODRŠKU NA SVETU!" Novak Đoković nakon trijumfa u osmini finala Mastersa u Šangaju
Sport

"SREĆOM IMAM NAJVEĆU PODRŠKU NA SVETU!" Novak Đoković nakon trijumfa u osmini finala Mastersa u Šangaju

ATP ŠANGAJ, NAJNOVIJE VESTI: Novak Đoković pobedio Španca i plasirao se u 11. četvrtfinale Mastersa u Kini!
Sport

ATP ŠANGAJ, NAJNOVIJE VESTI: Novak Đoković pobedio Španca i plasirao se u 11. četvrtfinale Mastersa u Kini!

BONUS VIDEO:

#Danijela Pantić #voditeljka Danijela Pantić #Danijela Pantić nekad i sad #Danijela Pantić RTS #Danijela Pantić TikTok #Danijela Pantić otkaz #VIP #voditeljka
Komentari 0
Бивши рукометаш Вардара разнет бомбом у центру Београда

Bivši rukometaš Vardara raznet bombom u centru Beograda