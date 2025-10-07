Nekadašnje prepoznatljivo lice popularnog kviza "Slagalica", Danijela Pantić, odlučila je da napravi zaokret u karijeri i posveti se drugačijem pozivu.
Nakon napuštanja televizije, ostala je aktivna u medijima, ali se paralelno okrenula radu na ličnom razvoju.
Danas je, pored toga što se i dalje pojavljuje u javnosti, i sertifikovani trener i kouč, specijalizovana za teme samopouzdanja, međuljudskih odnosa i emocionalne zrelosti.
Kroz svoje video sadržaje na TikToku, gde ima blizu 5.000 pratilaca, Pantićeva deli savete o svakodnevnim životnim izazovima, naročito kada je reč o muško-ženskim odnosima i komunikaciji.
NJeni snimci neretko dostižu desetine hiljada pregleda, a pratioci je hvale zbog smirenog pristupa, iskustva i korisnih uvida. Kako navodi na društvenim mrežama, cilj joj je da pomogne ljudima da prepoznaju obrasce koji ih sputavaju i nauče kako da se postave u različitim životnim situacijama.