Bosanskohercegovački pevač Halid Bešlić umro je u 72. godini života od kancera bešike.
On je prvo bio smešten na odeljenje nefrologije Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, a zatim je prebačen na Kliniku za onkološke pacijente, gde je nastavio dalje sa svojom terapijom.
Halid Bešlić imao je dugogodišnje zdravstvene probleme, uključujući dijabetes, probleme sa jetrom i bubrezima koji su zahtevali aparate za podršku, kao i posledice teške saobraćajne nesreće iz 2009. godine u kojoj je izgubio oko i povredio pluća.
NJegovo zdravstveno stanje već neko vreme je bilo neizvesno, a lekari su se borili da stabilizuju funkciju njegovih organa.
Za Informer se nedavno oglasio Hasan Dudić koji je otkrio da je pevaču rak zahvatio sve.
- Taj rak je zahvatio celu utrobu i pokrenuo čitav organizam. Daleko bilo... - rekao je Dudić.