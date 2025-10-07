Vest da je čuveni pevač Halid Bešlić preminuo u 72. godini, potresla je mnoge a Šerif Konjević se nedavno rasplakao zbog Halida Bešlića i njegove supruge Sejde.

Pevač je tada istakao da su se često čuli i da je veoma blizak sa čitavom porodicom. Foto: ATA images/R.Z.

- Čuli smo se i videli pre tri, četiri dana. Često se čujemo na video kol. Meni dobro izgleda, meni je on Halid i dobro izgleda. Ja to nisam mnogo puta pričao, ali sam se često voleo da se našalim na ime Halidovo. Evo možete da pitate i njega i njegovu porodicu, ja bih voleo da to Halid kaže - kome on to najviše veruje od pevača? Ja sam jedini koji znam njegovo sve i dobro i zlo. Nisam sklon da puno nešto verujem ljudima, nije to da nekog mrzim i izbegavam. Imam ja neki svoj život, volim publiku koja me sluša. Ne volim ljude koji se puno hvale i pričaju. Ja sam se naživeo i napevao, ali verujte mi da nikad nisam bolje pevao nego sad. Da to nije nešto pred smrt?" - govorio je nedavno. Foto: ATA images/ZIPA photo/B. Zdrinja

"Halidova žena nije dobro"

Šerif se rasplakao kada je progovorio o supruzi Halida Bešlića, on je otkrio da je i Sejda jako bolesna.

- Bili smo zajedno na moru dole, i svaki dan smo bili zajedno. Sad Sejda, moja duša draga... I družili smo dole, nažalost Sejda nije dobro i ona ima zdravstvenih problema. Tako da smo se dole družili i kupali, nažalost oni su morali da odu da obave preglede i sad eto šta je, tu je, da Bog pomogne Halidu i Sejdi - rekao je Šerif u emisiji Mirze Vranj.

Halid Bešlić imao je zdravstvenih problema, a bio je na odeljenju onkologije.

