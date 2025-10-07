Pevačica Ceca Ražnatović ostala je zatečena ovom vešću.

- Stvarno mi je mnogo žao, on je bio osoba koja je apsolutno bila voljena od strane svih kolega. Nikada nisam čula, ni u vreme stare Jugoslavije, nešto loše o njemu. Svi su imali reči hvale i pričali da je velika ljudina. Nadam se da je otišao na bolje mesto - rekla je Ceca.

Halid Bešlić je već neko vreme boravio na KCUS-u zbog zdravstvenim problema s kojima nije uspeo da se izbori. Foto: ATA images/ZIPA photo/B. Zdrinja

Podsećamo, Halid Bešlić je osetio zdravstvene probleme tokom koncerta u Banjoj Luci, nakon čega je hospitalizovan.

Tokom prošlog meseca je prebačen na odeljenje onkologije.

Nekoliko sedmica pre smrti objavljena je njegova pesma posvećena supruzi Sejdi, koju je često spominjao kao svoj oslonac u karijeri.

(Alo)

BONUS VIDEO: