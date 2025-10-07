Pevačica Ceca Ražnatović ostala je zatečena ovom vešću.

- Stvarno mi je mnogo žao, on je bio osoba koja je apsolutno bila voljena od strane svih kolega. Nikada nisam čula, ni u vreme stare Jugoslavije, nešto loše o njemu. Svi su imali reči hvale i pričali da je velika ljudina. Nadam se da je otišao na bolje mesto - rekla je Ceca. 

Halid Bešlić je već neko vreme boravio na KCUS-u zbog zdravstvenim problema s kojima nije uspeo da se izbori.

Foto: ATA images/ZIPA photo/B. Zdrinja

 

Podsećamo, Halid Bešlić je osetio zdravstvene probleme tokom koncerta u Banjoj Luci, nakon čega je hospitalizovan.

Tokom prošlog meseca je prebačen na odeljenje onkologije.

Pročitajte još

DIRLJIVO: Halidova prepiska sa direktorom klinike (FOTO)

DIRLJIVO: Halidova prepiska sa direktorom klinike (FOTO)

14:24

BORBA SA OPAKOM BOLEŠĆU: Evo od čega je umro Halid Bešlić

BORBA SA OPAKOM BOLEŠĆU: Evo od čega je umro Halid Bešlić

14:14

"Bolje da me pamte kao dobrog ČOVEKA nego pevača"

"Bolje da me pamte kao dobrog ČOVEKA nego pevača"

14:11

Dva stenta, izgubio oko, šećer: Halidova borba za zdravlje

Dva stenta, izgubio oko, šećer: Halidova borba za zdravlje

13:54

Foto: Novosti/V. Danilov

Pogledaj galeriju

Foto: Novosti/V. Danilov

Pogledaj galeriju

Foto: Novosti/V. Danilov

Pogledaj galeriju

Foto: Novosti/V. Danilov

Pogledaj galeriju

Foto: Novosti/D. Stojaković

Pogledaj galeriju

Foto: Novosti/M. Labudović

Pogledaj galeriju

Foto: Novosti/M. Labudović

Pogledaj galeriju

Foto: Novosti/M. Labudović

Pogledaj galeriju

Foto: Novosti/V. Danilov

Pogledaj galeriju

Foto: Novosti/V. Danilov

Pogledaj galeriju

Foto: Novosti/V. Danilov

Pogledaj galeriju

Foto: Novosti/Z. Jovanović

Pogledaj galeriju

 

Nekoliko sedmica pre smrti objavljena je njegova pesma posvećena supruzi Sejdi, koju je često spominjao kao svoj oslonac u karijeri.

(Alo)

"SREĆOM IMAM NAJVEĆU PODRŠKU NA SVETU!" Novak Đoković nakon trijumfa u osmini finala Mastersa u Šangaju
Sport

"SREĆOM IMAM NAJVEĆU PODRŠKU NA SVETU!" Novak Đoković nakon trijumfa u osmini finala Mastersa u Šangaju

ATP ŠANGAJ, NAJNOVIJE VESTI: Novak Đoković pobedio Španca i plasirao se u 11. četvrtfinale Mastersa u Kini!
Sport

ATP ŠANGAJ, NAJNOVIJE VESTI: Novak Đoković pobedio Španca i plasirao se u 11. četvrtfinale Mastersa u Kini!

BONUS VIDEO:

#Halid Bešlić #umro Halid Bešlić #preminuo Halid Bešlić #Svetlana Ceca Ražnatović #Ceca Ražnatović #Ceca #VIP
Komentari 0
НЕОЧЕКИВАНА ВОЈНА ПОМОЋ СТИЖЕ УКРАЈИНИ: Фицо изненадио све, први пакет који шаље Словачка

NEOČEKIVANA VOJNA POMOĆ STIŽE UKRAJINI: Fico iznenadio sve, prvi paket koji šalje Slovačka