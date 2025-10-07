Halid Bešlić preminuo je danas u 72.godini od problema sa jetrom, dok Informer saznaje da je u pitanju rak bešike. On je prvo bio smešten na odeljenje nefrologije Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, a zatim je prebačen na Kliniku za onkološke pacijente, gde je nastavio dalje sa svojom terapijom.

Od Halida su se oprostile mnoge njegove kolege među kojima je i Miroslav Ilić. Foto: Novosti/V. Danilov

On je na svom Instagram profilu napisao:

- Sa velikom tugom sam primio vest. Ostao sam bez jednog od najboljih ortaka. Tužan sam. Halide počivaj u miru, imaš šta da ostaviš iza sebe! Iskreno saučešće porodici. - napisao je Ilić.

ZBOG DEVOJKE JEDNOM SU SE I POTUKLI

Incident se dogodio početkom devedesetih u tadašnjem popularnom klubu „Duga“, koji je bio u vlasništvu menadžera Vladimira Perovića. Informaciju koja se pojavila na Instagram profilu Legende devedesetih potvrdio je prvi suprug pevačice Lepe Lukić.

- Sećam se te večeri. Nije to bila krvava tuča, ali umetnici su voleli da se pokažu i dokažu pred lepom ženom. E, baš ta lepotica je bila Suzana Mančić. S njom me je upoznao Zlatko Pejaković, ona je tada pevala pesmu „Ogledalce“, bila je lepa devojčica, puna energije, harizmatična. Ne postoji muškarac koji se nije za njom okrenuo. Dolazila je kod mene u klub - pričao je Perović.

U trenutku tuče Vlada nije bio prisutan, ali su mu detaljno preneli šta se desilo.

- Obojica su malo više popila, pa su se pogurkali. Tako su mi referisali. Miroslav je bio malo nadžak-baba kad popije, dok je Halid bio mirniji. Nije bilo krvi, psovki jeste. Polivali su se pićem i gurali. U to vreme je normalno bilo da se muškarci zakače zbog žene. Pa, Suzi je bila lepotica. Halid je bio zgodan, mlad, lep, Miroslav takođe. Mada, on je bio gadan kad popije, zato je i dobro što ne pije već 20 godina - kroz osmeh je dodao Perović.

Upitan je i da li ima istine u tome da je Suzana te noći bila pijana, kao što piše na Legendama devedesetih, te da su nakon frke sve troje zajedno otišli iz „Duge“.

- Verujte da Suzanu nikada nisam video pijanu. Dugo sam se družio s njom i nikada nije bila pod uticajem alkohola. Kad se ta frka završila, Miroslav i Halid su nastavili da piju, nigde nisu odlazili - završio je Vladimir.

Suzana Mančić je tada poručila da ne zna da li se to zaista dogodilo jer nije bila prisutna, dok Miroslav i Halid nisu bili dostupni za komentar.

(Kurir)