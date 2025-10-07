Halid Bešlić preminuo je u 72.godini od problema sa jetrom, dok Informer saznaje da je u pitanju rak bešike. On je prvo bio smešten na odeljenje nefrologije Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, a zatim je prebačen na Kliniku za onkološke pacijente, gde je nastavio dalje sa svojom terapijom.

Halid Bešlić imao je dugogodišnje zdravstvene probleme, uključujući dijabetes, probleme sa jetrom i bubrezima koji su zahtevali aparate za podršku, kao i posledice teške saobraćajne nesreće iz 2009. godine u kojoj je izgubio oko i povredio pluća, piše Informer.

- Dijagnoza je jetra. Da li je to otišlo i dalje, o tome ne bih sudio. Lekari najviše gledaju to na jetri – da jetra funkcioniše i da se taj deo smiri, govorio je pre nekoliko dana njegov menadžer.

Simtomi raka bešike



Rak bešike je opasna bolest, a smrtnost je čak 50 odsto u slučaju da se bolest ne prepozna na vreme. Zbog toga je izuzetno važno prepoznati simptome na vreme i otići kod lekara:

Krv u urinu

Bol prilikom mokrenja

Iznenadni nagoni za mokrenjem

Potreba za češćim mokrenjem

Bol u karlici

Bol u kostima

Nenamerni gubitak težine

Oticanje nogu

Najčešći simptom raka bešike je krv u urinu. Sa druge strane, bol prilikom mokrenja odnosno disurija, koja se opisuje kao „osećaj peckanja prilikom manje nužde“ nije baš uobičajeni znak raka bešike, ali se može desiti i ako to primetite trebalo bi da se posavetujete sa svojim lekarom. Među ređim simptomima su i iznenadni nagoni ili česta potreba za mokrenjem.

Ostali simptomi se mogu javiti ako se kancer proširi, a u njih spadaju bolovi i karlici i kostima, nenamerni i nagli gubitak težine, kao i oticanje nogu.

Simptomi raka jetre

Mnogi pacijenti nemaju gotovo nikakve simptome kod primarnog kancera jetre. Primarni karcinom jetre najčešće ima iste kliničke manifestacije, one su sledeće:

naglo gubljenje kilograma

gubitak apetita

bol u gornjem delu trbuha

mučnina i povraćanje

žutica

oticanje stomaka

bele stolice

