Halid Bešlić preminuo je u 72.godini od problema sa jetrom, dok Informer saznaje da je u pitanju rak bešike. On je prvo bio smešten na odeljenje nefrologije Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, a zatim je prebačen na Kliniku za onkološke pacijente, gde je nastavio dalje sa svojom terapijom.

Foto: ATA images/ZIPA photo/B. Zdrinja

 

 

Halid Bešlić imao je dugogodišnje zdravstvene probleme, uključujući dijabetes, probleme sa jetrom i bubrezima koji su zahtevali aparate za podršku, kao i posledice teške saobraćajne nesreće iz 2009. godine u kojoj je izgubio oko i povredio pluća, piše Informer.

- Dijagnoza je jetra. Da li je to otišlo i dalje, o tome ne bih sudio. Lekari najviše gledaju to na jetri – da jetra funkcioniše i da se taj deo smiri, govorio je pre nekoliko dana njegov menadžer.

Foto: Novosti/V. Danilov

Pogledaj galeriju

Foto: Novosti/V. Danilov

Pogledaj galeriju

Foto: Novosti/V. Danilov

Pogledaj galeriju

Foto: Novosti/V. Danilov

Pogledaj galeriju

Foto: Novosti/D. Stojaković

Pogledaj galeriju

Foto: Novosti/M. Labudović

Pogledaj galeriju

Foto: Novosti/V. Danilov

Pogledaj galeriju

Foto: Novosti/V. Danilov

Pogledaj galeriju

Foto: Novosti/V. Danilov

Pogledaj galeriju

Foto: Novosti/M. Labudović

Pogledaj galeriju

Foto: Novosti/M. Labudović

Pogledaj galeriju

Foto: Novosti/Z. Jovanović

Pogledaj galeriju

 

Pročitajte još

Halid želeo još dece - zbog ženine bolesti nije bilo moguće

Halid želeo još dece - zbog ženine bolesti nije bilo moguće

15:31

"KRILA SE ISTINA O STANJU" Pevač o Halidovim poslednjim danima

"KRILA SE ISTINA O STANJU" Pevač o Halidovim poslednjim danima

14:56

NI ŽENA MU NIJE DOBRO: Sa čime se suočava Halidova porodica?

NI ŽENA MU NIJE DOBRO: Sa čime se suočava Halidova porodica?

14:48

HALIDU RODITELJI BRANILI DA PEVA: "Hteli su da ga ubiju"

HALIDU RODITELJI BRANILI DA PEVA: "Hteli su da ga ubiju"

14:46

Simtomi raka bešike
 

Rak bešike je opasna bolest, a smrtnost je čak 50 odsto u slučaju da se bolest ne prepozna na vreme. Zbog toga je izuzetno važno prepoznati simptome na vreme i otići kod lekara:

  • Krv u urinu
  • Bol prilikom mokrenja
  • Iznenadni nagoni za mokrenjem
  • Potreba za češćim mokrenjem
  • Bol u karlici
  • Bol u kostima
  • Nenamerni gubitak težine
  • Oticanje nogu

Najčešći simptom raka bešike je krv u urinu. Sa druge strane, bol prilikom mokrenja odnosno disurija, koja se opisuje kao „osećaj peckanja prilikom manje nužde“ nije baš uobičajeni znak raka bešike, ali se može desiti i ako to primetite trebalo bi da se posavetujete sa svojim lekarom. Među ređim simptomima su i iznenadni nagoni ili česta potreba za mokrenjem.

Ostali simptomi se mogu javiti ako se kancer proširi, a u njih spadaju bolovi i karlici i kostima, nenamerni i nagli gubitak težine, kao i oticanje nogu.

Simptomi raka jetre

Mnogi pacijenti nemaju gotovo nikakve simptome kod primarnog kancera jetre. Primarni karcinom jetre najčešće ima iste kliničke manifestacije, one su sledeće:

  • naglo gubljenje kilograma
  • gubitak apetita
  • bol u gornjem delu trbuha
  • mučnina i povraćanje
  • žutica
  • oticanje stomaka
  • bele stolice

Stil

ALBANKA SPREMNA DA NAPRAVI SKANDAL: "Nabavila sam kartu, stižem u Leskovac, razviću zastavu OVK"
Sport

ALBANKA SPREMNA DA NAPRAVI SKANDAL: "Nabavila sam kartu, stižem u Leskovac, razviću zastavu OVK"

SKANDAL U REGIONU: Pokrenut postupak protiv Hrvata zbog ustaških objava?
Sport

SKANDAL U REGIONU: Pokrenut postupak protiv Hrvata zbog ustaških objava?

#Halid Bešlić #pevač Halid Bešlić #Halid Bešlić smrt #umro Halid Bešlić #simptomi bolesti Halida Bešlića #VIP
Komentari 0
ШТИМАЦ НАПАДА ЂИЛАСА, ПОНОША, АЛЕКСИЋА, ПАВЛА ГРБОВИЋА И ЗЛФ: "Изађите на време из блата"

ŠTIMAC NAPADA ĐILASA, PONOŠA, ALEKSIĆA, PAVLA GRBOVIĆA I ZLF: "Izađite na vreme iz blata"