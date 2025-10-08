Smrt velike regionalne muzičke zvezde Halida Bešlića podstakla je brojne izjave saučešća, poštovanja i zahvalnosti slavnom pevaču koji je od posledica teške bolesti umro u utorak popodne u sarajevskom Kliničkom centru gde je bio na lečenju.

U medijima se posebno ističe Bešlićeva skromnost koja ga je pratila kao zaštitni znak i u trenucima najveće slave.

- Mogu i ja da vozim besna kola, snimam milionske spotove, ali zašto bih to radio dok moj komšija nema za hleb? Meni je zadovoljstvo da nahranim njega, odem u javnu kuhinju, dam svoj doprinos, nahranim danas 100 gladnih usta ili u dečjem domu doniram novac. Voleo bih da me pamte kada odem, kao dobrog čoveka, a ne kao dobrog pevača - podsećaju mediji na njegovu raniju izjavu.

Foto: ATA images/A. Ahel

 

Halid Bešlić je, pre smrti, neko vreme boravio na KCUS-u zbog zdravstvenih problema s kojima nije uspeo da se izbori.

Podsećamo, Bešlić je osetio zdravstvene probleme tokom koncerta u Banjoj Luci, nakon čega je hospitalizovan. Tokom prošlog meseca je prebačen na odeljenje onkologije.

Pročitajte još

"BRZO ĆU KOD TEBE, STARI" Halidova žena posle pevačeve smrti

"BRZO ĆU KOD TEBE, STARI" Halidova žena posle pevačeve smrti

07:45

HALID O RATU U BiH: "Ušao sam sa Unproforom '94 u Sarajevo"

HALID O RATU U BiH: "Ušao sam sa Unproforom '94 u Sarajevo"

20:42

SIMBOLIČNO - NA SVOM: Poznato vreme i mesto sahrane Bešlića

SIMBOLIČNO - NA SVOM: Poznato vreme i mesto sahrane Bešlića

19:48

LJUDSKOST PRE SVEGA: Brenin oproštaj od Halida

LJUDSKOST PRE SVEGA: Brenin oproštaj od Halida

19:08

Nekoliko sedmica pre smrti objavljena je njegova pesma posvećena supruzi Sejdi, koju je često pominjao kao svoj oslonac u karijeri.

"SREĆOM IMAM NAJVEĆU PODRŠKU NA SVETU!" Novak Đoković nakon trijumfa u osmini finala Mastersa u Šangaju
Sport

"SREĆOM IMAM NAJVEĆU PODRŠKU NA SVETU!" Novak Đoković nakon trijumfa u osmini finala Mastersa u Šangaju

ATP ŠANGAJ, NAJNOVIJE VESTI: Novak Đoković pobedio Španca i plasirao se u 11. četvrtfinale Mastersa u Kini!
Sport

ATP ŠANGAJ, NAJNOVIJE VESTI: Novak Đoković pobedio Španca i plasirao se u 11. četvrtfinale Mastersa u Kini!

BONUS VIDEO:

#VIP #Halid Bešlić #pevač Halid Bešlić #umro Halid Bešlić #preminuo Halid Bešlić
Komentari 0
Бивши рукометаш Вардара разнет бомбом у центру Београда

Bivši rukometaš Vardara raznet bombom u centru Beograda