Smrt velike regionalne muzičke zvezde Halida Bešlića podstakla je brojne izjave saučešća, poštovanja i zahvalnosti slavnom pevaču koji je od posledica teške bolesti umro u utorak popodne u sarajevskom Kliničkom centru gde je bio na lečenju.

U medijima se posebno ističe Bešlićeva skromnost koja ga je pratila kao zaštitni znak i u trenucima najveće slave.

- Mogu i ja da vozim besna kola, snimam milionske spotove, ali zašto bih to radio dok moj komšija nema za hleb? Meni je zadovoljstvo da nahranim njega, odem u javnu kuhinju, dam svoj doprinos, nahranim danas 100 gladnih usta ili u dečjem domu doniram novac. Voleo bih da me pamte kada odem, kao dobrog čoveka, a ne kao dobrog pevača - podsećaju mediji na njegovu raniju izjavu. Foto: ATA images/A. Ahel

Halid Bešlić je, pre smrti, neko vreme boravio na KCUS-u zbog zdravstvenih problema s kojima nije uspeo da se izbori.

Podsećamo, Bešlić je osetio zdravstvene probleme tokom koncerta u Banjoj Luci, nakon čega je hospitalizovan. Tokom prošlog meseca je prebačen na odeljenje onkologije.

Nekoliko sedmica pre smrti objavljena je njegova pesma posvećena supruzi Sejdi, koju je često pominjao kao svoj oslonac u karijeri.

