Proslavljeni reditelj i scenarista Zdravko Šotra preminuo je noćas u 93. godini.

Zdravko Šotra je potpisao više od 120 televizijskih i filmskih ostvarenja velike gledanosti kako na televiziji, tako i u bioskopima.

Foto: V. Danilov

 

 

U poslednjem intervjuu za Kurir, Šotra je ispričao da ima mnogo priča koje nije snimio, kao i da bi mogao "danima da ih nabraja", a otkrio je i koje mu je najviše žao što nije snimio.

- Sad sam dao tu priču Lordanu Zafranoviću, a govori o tome kako je nestalo Kosovo. To je priča o jednom čoveka koji je poverovao u komunizam i druga Tita. On je radio s Fadiljem Hodžom i video je kako nestaje Kosovo i kako to Fadilj radi. On je napisao pismo Titu, a Broz ga odmah vrati Fadilju. Hodža je njega odmah poslao na Goli otok. To je takva priča, a istinita, o jednom velikom čoveku. I nisam uspeo da ga snimim. I sad sam je dao u amanet Lordanu Zafranoviću, pa neka on proba, rekao je Šotra. 

Foto: Vikipedija

 

 

Zdravko Šotra rođen je 14. februara 1933. u Stocu. Diplomirao je režiju na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu 1954. u klasi profesora Vjekoslava Afrića. Na Televiziji Beograd bio je zaposlen od njenog osnivanja, 1958. do 2001. godine.

(Kurir)

