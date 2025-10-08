NJegov saradnik ali i kum Vojin Ćetković ostao je nem pred saznanjem, pa jedva da je mogao i da izusti reč o Zdravku Šotri.

- Molim? Nisam znao da je preminuo. Zatekli ste me sada, potresao sam se, izvinite, ne mogu ni jednu reč reći, izvinite - rekao je Vojin šokirano.

Foto: ATA images

 

 

Vojin Ćetković je inače, jednom prilikom otkrio da mu je režiser napisao ulogu da bi otplatio kredit.

- Šotra je želeo da mi da veću ulogu u filmu "Ivkova slava", ali producent nije dozvolio i onda se on potrudio da mi i ovu malu ulogu razvuče na 10 dana snimanja da bih više zaradio. Rekao mi je: "Moram da ti dam ulogu jer imaš kredit u švajcarcima - ispričao je glumac jednom prilikom o Šotri.

Foto: Antonio Ahel/ATA images

 

 

Biografija Zdravka Šotre

Zdravko Šotra koji je potpisao preko 120 televizijskih i filmskih ostvarenja velike gledanosti kako na televiziji, tako i u bioskopima.

Zdravko Šotrarođen je 14. februara 1933. u Stocu.

Diplomirao je režiju na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu 1954. u klasi profesora Vjekoslava Afrića. Na Televiziji Beograd bio je zaposlen od njenog osnivanja, 1958. do 2001. godine.

(Blic)

