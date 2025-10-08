Mira Furlan je bila glumica čija popularnost je bila nemerljiva, kako u bivšoj Jugoslaviji, tako i na međunarodnoj sceni. NJena saradnja sa režiserom Zdravkom Šotrom rezultirala je ulogom z načajnom filmu:

Foto: V. Danilov

Braća po materi (1988) – Ovaj film, zasnovan na istoimenom romanu Jovana Radulovića, bavi se temama etničkih sukoba i porodičnih odnosa. Furlan je igrala ulogu žene koja je udata za oba protagonista, Hrvata i Srbina, što je odražavalo njenu ličnu životnu situaciju. Film je postao simbol jugoslovenskog identiteta i umetnosti, a Furlan je zbog svoje uloge doživela osudu i u Hrvatskoj i u Srbiji, što je kasnije komentarisao i Šotra, ističući da joj "Hrvatska nikada nije oprostila što se udala za Srbina".

Jugoslovenska glumica Mira Furlan, koja je ceo život nosila titulu legende jugoslovenskog teatra i televizije, preminula je 2021. godine, u 66. godini, usled komplikacija izazvanih virusom Zapadnog Nila. Iza sebe je ostavila supruga Gorana Gajića, sina Marka Lava, ali i neizbrisiv trag u brojnim ulogama koje će publika pamtiti generacijama. Foto: Antonio Ahel/ATA images

Mira je svoj životni put odabrala hrabro i često nesvakidašnje – još 1986. godine upoznala je srpskog režisera Gorana Gajića i ubrzo uplovila u vezu koja je, zbog političkih i etničkih tenzija, obeležila njen život. Živeći na relaciji Beograd–Zagreb, našla se u srcu društveno-političkog zemljotresa početkom devedesetih. Hrvatski mediji su je optuživali da se priklonila Srbiji, nazivajući je izdajicom, a uskoro je izgubila posao u Hrvatskom narodnom pozorištu, oduzet joj je i stan koji je nasledila od bake, dok su pretnje postale svakodnevica.

Upravo u tim trenucima Šotra, legendarni srpski reditelj, proročki je upozorio Miru:

- Miro, kad snimiš ovaj film u Srbiji, Hrvati ti to neće oprostiti.

Te reči, izgovorene sa ozbiljnošću i iskustvom čoveka koji dobro poznaje balkanske strasti i netrpeljivosti, bile su više od saveta – bile su predviđanje oluje koja je čekala glumicu. Mira je tada možda slegla ramenima, možda čak i posumnjala, ali život joj je ubrzo pokazao istinu Šotrinih reči. Film u kojem je igrala, srpska produkcija u kojoj je prihvatila ulogu, odmah ju je stavio na meti optužbi u Hrvatskoj, a društvena osuda je bila nemilosrdna. Foto: Predrag Mitić

Šotra je godinama kasnije, nakon njene smrti, komentarisao:

- Ona je u mom filmu "Braća po materi" igrala ženu koja je bila udata za Hrvata, pa za Srbina – baš kao u životu. NJoj to Hrvatska nije mogla oprostiti devedesetih. Morala je da ode zbog toga. Nikada nije izgubila interes za ovu sredinu. Igrala je, pisala kolumne, knjige. Bila je i ostala jugoslovenska glumica, iznad rata i svega što nam se dešavalo.

Mira Furlan je, dakle, svoj život živela u skladu s umetnošću i ljubavlju, ali na Balkanu umetnost nije bila iznad političkih i etničkih linija. Mira je, uprkos svemu, ostala dosledna sebi, ne odustajući od uloge, svojih stavova i ljubavi, postavši simbol hrabrosti i univerzalne umetnosti koja nadilazi rat i granice.

(Stil)

BONUS VIDEO: