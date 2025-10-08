Vest o smrti legendarnog pevača Halida Bešlića potresla je javnost širom regiona, a brojne kolege i prijatelji u suzama se opraštaju od njega.

Među njima je i Zorica Brunclik, koja se danas pojavila na snimanju emisije "Pinkove zvezde" i emotivno govorila o svom dugogodišnjem prijatelju.

- Kada sam imala koncert u Areni, on je bez pogovora pristao da bude moj gost, nije pitao ni gde, ni kada, ni koliko treba da peva, počela je priču Zorica i odmah zaplakala.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vidno potresena, otkrila je pred okupljenim novinarima da neće prisustvovati njegovoj sahrani, a razlog za tu odluku objasnila je kroz suze.

- Neću otići na Halidovu sahranu, ne bih mogla to da izdržim, rekla je Zorica.

 

 

