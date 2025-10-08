Naizgled bezopasan školski dan na jugu Francuske završio se zatvorskom kaznom za porodicu kada je petogodišnjak došao u školu sa kanabisom u odeći – što je pokrenulo policijsku raciju koja je razotkrila njegove roditelje kao osumnjičene dilere droge.

Slučaj se dogodio pre skoro dve nedelje i sada ga je javno objavila policija u Bezjeu. Osnovna škola u Bezjeu je odmah obavestila policiju nakon što su nastavnici otkrili drogu kod učenika.

Tokom ispitivanja, dečak je izjavio da je kanabis pronašao kod kuće. Ono što je u početku izgledalo kao nesrećan izolovan incident brzo se razvilo u veću istragu.

Foto: Profimedia

 

 

Roditelji uhapšeni, sudstvo brzo reagovalo

Policijski službenici su zatim pretražili stan porodice. Tamo su otkrili 4,5 kilograma kanabisa, već porcionisanog i upakovanog za preprodaju. Količina i profesionalno pakovanje nisu ostavljali sumnju da se radi o proizvodu dilera.

U ubrzanom postupku, roditelji su osuđeni na drastično različite zatvorske kazne: pet godina za jednog roditelja, godinu dana za drugog.

Policija nije pružila nikakve informacije o daljoj sudbini petogodišnjaka niti njegovom smeštaju.

(Kurir/Krone)

 

#crna hronika vesti #kanabis #Francuska vesti #dečaku našli drogu u školi
Komentari 0
