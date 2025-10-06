Odlazeći francuski premijer Sebastijan Lekornu, koji je ranije danas podneo ostavku, izjavio je da je "bio spreman na kompromis", ali je istovremeno uputio kritike na račun nepopustljivog stava političkih stranaka tokom formiranja vlade.

- Ja sam bio spreman na kompromis, ali svaka politička stranka je želela da ona druga usvoji kompletan njen program - rekao je Lekornu u obraćanju ispred palate Matinjon, nakon podnošenja ostavke.

On je izrazio žaljenje zbog partijske pristrasnosti pojedinih političkih stranaka iskazane tokom formiranja vlade koje nije prošlo glatko, prenela je TV BFM.

- Uvek bi trebalo da svoju zemlju stavljate ispred vlastite partije - poručio je on.

Lekornu je dodao da je opozicija ta koja u velikoj meri odlučuje o sudbini i budućnosti, a ne samo vlada.

Partije se "pravile slepe" za raskol zbog člana Ustava

On je takođe rekao da su se političke stranke "pravile da ne vide duboki raskol" oko neprimenjivanja člana francuskog Ustava 49.3 koji omogućava vladi da usvoji neki sporni zakon bez glasanja.

Lekornu je dodao da smatra da novoj vladi predstoji "težak zadatak, verovatno još teži u ovom trenutku".

Francuski premijer Sebastijan Lekornu podneo je ranije danas ostavku predsedniku zemlje Emanuelu Makronu, koju je on prihvatio, saopštila je Jelisejska palata.

Lekornu, je 9. septembra imenovan za premijera Francuske, a ostavkom je postao premijer sa najkraćim mandatom u istoriji zemlje sa 27 dana na toj funkciji, piše BFM.

Ostavka je usledila manje od 24 sata nakon što je predstavljena nova vlada, u kojoj su se uglavnom našli bivši ministri i bliski saradnici predsednika Makrona.

