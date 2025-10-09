Legenda narodne muzike je sada prvi put progovorila o muškarcu kojeg je najviše volela, a u pitanju je njen treći suprug koji je preminuo.

- Najvoljeniji je bio Duško Štrbac. Sa njim sam bila sedam godina, a iznenada je preminuo u Čikagu. Bio je najbolji čovek u mom životu. Tek nakon 15 dana sam saznala da je umro. Bio je devet godina mlađi od mene - prirznala je Lepa.

Foto: ATA images

 

- Gostovala sam u Čikagu kada je on došao da poseti sina. Videli smo se i ja sam se vratila za Srbiju. Nakon mesec dana majka pita prijateljicu Miru: "Jel si rekla za Duška?" Pitala sam: "Šta za Duška?", kada su mi rekli da ima 15 dana da je preminuo. Ostala sam zabezeknuta, preminuo je najbolji čovek u mom životu. Dogodio mu se izliv krvi u mozak - objasnila je pevačica.

Foto: D. Milovanović

 

- Bio je lep, pravi gospodin. Poštovali smo se i mnogo me je voleo - zaključila je Lukićeva u podksetu "B-13".

ALBANKA SPREMNA DA NAPRAVI SKANDAL: "Nabavila sam kartu, stižem u Leskovac, razviću zastavu OVK"
Sport

ALBANKA SPREMNA DA NAPRAVI SKANDAL: "Nabavila sam kartu, stižem u Leskovac, razviću zastavu OVK"

SKANDAL U REGIONU: Pokrenut postupak protiv Hrvata zbog ustaških objava?
Sport

SKANDAL U REGIONU: Pokrenut postupak protiv Hrvata zbog ustaških objava?

BONUS VIDEO:

Pročitajte još

TAJNO SLETELA U BG: Ne želi nikome da se javi, ovo je razlog

TAJNO SLETELA U BG: Ne želi nikome da se javi, ovo je razlog

07:51

BILO JE JAKO TEŠKO: Rokvić otkrio detalje odnosa sa suprugom

BILO JE JAKO TEŠKO: Rokvić otkrio detalje odnosa sa suprugom

07:40

"OTEĆE VAM DECU! Mirjana Bobić Mojsilović upozorila roditelje

"OTEĆE VAM DECU! Mirjana Bobić Mojsilović upozorila roditelje

07:38

"Sinu jedincu to mora da se kupi - davno sam mu obećala!"

"Sinu jedincu to mora da se kupi - davno sam mu obećala!"

07:12

#Lepa Lukić #Pevačica Lepa Lukić #Lepa Lukić treći muž #Lepa Lukić treći suprug #Lepa Lukić brakovi #pevačica #VIP
Komentari 0
ОДЕ ЈАНИС СФЕРОПУЛОС! Црвена звезда већ контактирала новог тренера

ODE JANIS SFEROPULOS! Crvena zvezda već kontaktirala novog trenera