Legenda narodne muzike je sada prvi put progovorila o muškarcu kojeg je najviše volela, a u pitanju je njen treći suprug koji je preminuo.

- Najvoljeniji je bio Duško Štrbac. Sa njim sam bila sedam godina, a iznenada je preminuo u Čikagu. Bio je najbolji čovek u mom životu. Tek nakon 15 dana sam saznala da je umro. Bio je devet godina mlađi od mene - prirznala je Lepa. Foto: ATA images

- Gostovala sam u Čikagu kada je on došao da poseti sina. Videli smo se i ja sam se vratila za Srbiju. Nakon mesec dana majka pita prijateljicu Miru: "Jel si rekla za Duška?" Pitala sam: "Šta za Duška?", kada su mi rekli da ima 15 dana da je preminuo. Ostala sam zabezeknuta, preminuo je najbolji čovek u mom životu. Dogodio mu se izliv krvi u mozak - objasnila je pevačica. Foto: D. Milovanović

- Bio je lep, pravi gospodin. Poštovali smo se i mnogo me je voleo - zaključila je Lukićeva u podksetu "B-13".

BONUS VIDEO: