Književnica i novinarka Mirjana Bobić Mojsilović u svojoj novoj kolumni pod nazivom "Plišani meda" piše o opasnostima savremenih igračaka zasnovanih na veštačkoj inteligenciji i transhumanističkoj ideologiji. 

- Novo ludilo je već osvojilo svet. Imamo igračke koje govore, plišanog medu koji priča s detetom, ili Barbi koja postavlja pametna pitanja - Mirjana i smatra da su "savremene mašine za razgovor jedno od najopasnijih i najpodmuklijih sredstava transhumanističke agende". 

Autorka smatra da su "arhitekte distopijske budućnosti već svojim igračkama infiltrirale u jaslice", te smatra da su stvorene generacije dece koja će "s takvim igračkama nikada neće biti usamljena, niti će im ikada biti dosadno". 

Foto: Marija Mladjen/ATAImages

 

 

Međutim, iza te "umilne tehnologije" krije se, kako navodi, "brižljivo dizajnirana psihološka operacija, smišljena da okrnji ljudsku suštinu i slobodu". 

Posebno oštro Mirjana Bobić Mojsilović upozorava na saradnju velikih korporacija: 

- Partnerstvo između kompanije Matel i Open AI trebalo bi da izazove jezu kod svakog roditelja. AI Barbi je mašina u obliku lutke za sakupljanje podataka, koja će o detetu znati više nego roditelji.

Mirjana u završnici poručuje: 

- Bajka o frulašu postaje stvarnost! Zato, roditelji, dok još nije kasno, zgrabite svoju decu i zabavite ih sami. Ako to ne učinite, s veštačkom inteligencijom, deca će biti ne samo više nego zabavljena – nego oteta.

(SD)

#Mirjana Bobić Mojsilović #voditeljka Mirjana Bobić Mojsilović #VIP #roditelji #deca #vaspitanje dece #veštačka inteligencija
