Književnica i novinarka Mirjana Bobić Mojsilović u svojoj novoj kolumni pod nazivom "Plišani meda" piše o opasnostima savremenih igračaka zasnovanih na veštačkoj inteligenciji i transhumanističkoj ideologiji.
- Novo ludilo je već osvojilo svet. Imamo igračke koje govore, plišanog medu koji priča s detetom, ili Barbi koja postavlja pametna pitanja - Mirjana i smatra da su "savremene mašine za razgovor jedno od najopasnijih i najpodmuklijih sredstava transhumanističke agende".
Autorka smatra da su "arhitekte distopijske budućnosti već svojim igračkama infiltrirale u jaslice", te smatra da su stvorene generacije dece koja će "s takvim igračkama nikada neće biti usamljena, niti će im ikada biti dosadno".
Međutim, iza te "umilne tehnologije" krije se, kako navodi, "brižljivo dizajnirana psihološka operacija, smišljena da okrnji ljudsku suštinu i slobodu".
Posebno oštro Mirjana Bobić Mojsilović upozorava na saradnju velikih korporacija:
- Partnerstvo između kompanije Matel i Open AI trebalo bi da izazove jezu kod svakog roditelja. AI Barbi je mašina u obliku lutke za sakupljanje podataka, koja će o detetu znati više nego roditelji.
Mirjana u završnici poručuje:
- Bajka o frulašu postaje stvarnost! Zato, roditelji, dok još nije kasno, zgrabite svoju decu i zabavite ih sami. Ako to ne učinite, s veštačkom inteligencijom, deca će biti ne samo više nego zabavljena – nego oteta.
(SD)