Diplomirao je glumu na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu u klasi profesora Predraga Bajčetića.

Foto: ATA images

Jezdić je član pozorišta Atelje 212 je od 1998. godine, a član Jugoslovenskog dramskog pozorišta od 2020. godine. Igra i na drugim pozorišnim scenama.

Pored glumačkog poziva bavi se i proizvodnjom rakije od voća koje je sam zasadio. Osvojio je tri zlatne medalje 2012. godine na 79. Poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu. Foto: D. Milovanović

Zanimljiva anegdota vezana je za prezime srpskog glumca.

Jezdić je o svom poreklu jednom prilikom rekao sledeće:

- Jezdići su bili Miletići. Moj čukundeda stigao je na konju u valjevsku čaršiju odnekud iz Hercegovine. Jezdio je na konju pa su ga tako prozvali, a neko je od njegovih potomaka posle uzeo to za prezime.

