Saobraćajna nesreća se dogodila u trenutku kada je policajac vršio rutinsko zaustavljanje drugog vozila, sa uključenim rotacionim svetlima. Everton je preminula na licu mesta, dok su njen suprug i policajac prevezeni u bolnicu zbog povreda. Prema rečima članova porodice, Daniloski je zadobio teške povrede i nalazi se na lečenju.

En Everton bila je omiljena umetnica i pevačica rok dua "Darsombra", koji je osnovala zajedno sa svojim suprugom. NJih dvoje su godinama zajedno stvarali muziku, vizuelne i video projekte, a svojim radom su negovali živu zajednicu nezavisnih umetnika u rodnom Baltimoru.

NJena porodica i prijatelji oprostili su se dirljivim porukama. Zet DŽon Garet opisao ju je kao "neverovatno toplu i velikodušnu dušu" i "pravu umetnicu" koja je svoj život posvetila kreativnosti u svim njenim oblicima. Porodica je pokrenula stranicu za prikupljanje pomoći kako bi podržala Daniloskijev oporavak, navodeći da bi upravo to bila Enina želja.

