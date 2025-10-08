Saobraćajna nesreća se dogodila u trenutku kada je policajac vršio rutinsko zaustavljanje drugog vozila, sa uključenim rotacionim svetlima. Everton je preminula na licu mesta, dok su njen suprug i policajac prevezeni u bolnicu zbog povreda. Prema rečima članova porodice, Daniloski je zadobio teške povrede i nalazi se na lečenju.

 

 

En Everton bila je omiljena umetnica i pevačica rok dua "Darsombra", koji je osnovala zajedno sa svojim suprugom. NJih dvoje su godinama zajedno stvarali muziku, vizuelne i video projekte, a svojim radom su negovali živu zajednicu nezavisnih umetnika u rodnom Baltimoru.

NJena porodica i prijatelji oprostili su se dirljivim porukama. Zet DŽon Garet opisao ju je kao "neverovatno toplu i velikodušnu dušu" i "pravu umetnicu" koja je svoj život posvetila kreativnosti u svim njenim oblicima. Porodica je pokrenula stranicu za prikupljanje pomoći kako bi podržala Daniloskijev oporavak, navodeći da bi upravo to bila Enina želja.

Pročitajte još

"Miro, zbog ovog filma, Hrvati će te smatrati izdajicom"

"Miro, zbog ovog filma, Hrvati će te smatrati izdajicom"

14:35

"Tromb je mogao da je ubije ili da ostane bez noge"

"Tromb je mogao da je ubije ili da ostane bez noge"

13:54

ISTINU VEŠTO KRILA: Tanja Savić živela u kući poznatog pevača

ISTINU VEŠTO KRILA: Tanja Savić živela u kući poznatog pevača

13:36

Halid će počivati kraj LEGENDARNOG pevača

Halid će počivati kraj LEGENDARNOG pevača

13:23

(Blic žena)

ALBANKA SPREMNA DA NAPRAVI SKANDAL: "Nabavila sam kartu, stižem u Leskovac, razviću zastavu OVK"
Sport

ALBANKA SPREMNA DA NAPRAVI SKANDAL: "Nabavila sam kartu, stižem u Leskovac, razviću zastavu OVK"

SKANDAL U REGIONU: Pokrenut postupak protiv Hrvata zbog ustaških objava?
Sport

SKANDAL U REGIONU: Pokrenut postupak protiv Hrvata zbog ustaških objava?

BONUS VIDEO:

#En Everton #pevačica En Everton #poginula En Everton #VIP
Komentari 1
"ШТА СИ РАДИО ДВА И ПО САТА ТАМО?" Вучић о Бачулову: Боље да чува исказ за надлежне државне органе

"ŠTA SI RADIO DVA I PO SATA TAMO?" Vučić o Bačulovu: Bolje da čuva iskaz za nadležne državne organe