Slučaj Nenada Jezdića, glumca koji jedini na kraju predstave "Putujuće pozorište Šopalović" u JDP nije podigao studentski indeks, zbog čega je danima izložen targetiranju dela javnosti.

Miljenik publike preko noći postao je "ljudska nula", "sebičnjak koga vodi interes"...

Foto: Petar Milošević

 

 

Za "Kurir" se tim povodom oglasio Petar Božović.

- Hteo bih da podsetim sve koji napadaju Nenada Jezdića, jer nije stao uz blokadere, na sledeće: "On je perjanica glumačke srednje generacije, srpski domaćin, porodični čovek, otac četvoro dece i još obrađuje nekoliko hektara zemlje, a i rakija mu je sve bolja."

Foto: N. Skenderija

 

 

O Nenadu Jezdiću oglasio se i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji mu je čestitao - ne zato što je za njega, već "zato što je svoj".

- Niko živ ne zna ko su onih 17, ali svi znaju ko je Jezdić i zato je on vest - naveo je Vučić, dok je lider SNS Miloš Vučević rekao je da je Nenad Jezdić pokazao lični integritet, dodajući da glumac nije blokader, ali nije ni za SNS.

 

