LJiljana je jednom prilikom izjavila da je igrala razne uloge, ali i da je zbog uloge Eleonore Majković "Spečene" taksista nije želeo odvesti na odredište. 

Foto: ATA images/Stefan Tomašević

 

 

- Kroz čitavu karijeru sam dobijala uglavnom uloge opasnica. Pokušavala sam da izađem iz takvih uloga, ali su mi se na kraju uvek takve stvari nameštale - priča LJiljana, a onda otkriva da je zbog uloge Eleonore Majković "Spečene" u Boljem životu".

Istakla je da je ljudi porede glumca sa likom koga igra, a da to nije dobro. 

- Posle "Boljeg života" sam zaustavila taksi i taksista nije hteo da me primi. Rekao mi je: "Takvog skota imam i kod kuće". Tako da, eto, i to sam doživljavala. Govorila sam: "Nisam ja takva, majke mi". Ali nije vredelo govoriti, jer ljudi se identifikuju glumca sa likom koji igraš - priča glumica i za kraj otkriva:

Foto: Dušan Mišić

 

 

- Igrala sam razne stvari, imala sam sreće da igram i dramske uloge. Naučila sam glavnu stvar da kroz uloge ne treba ja da plačem, nego publika. Pokaži emociju, ali suza ne mora da bude presudna - iskrena je  LJiljana Stjepanović za "Kurir".

