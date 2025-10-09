Marijana Mateus je širokim osmehom i prelepom energijom osvojila srca publike. Međutim, malo ko zna da je poznata modna kreatorka iza sebe ostavila teško i nimalo prijatno životno iskustvo.

Iako nikada nije krila detalje privatnog života, bolest Marijane Mateus do sada je bila tajna za sve.

Naime, neposredno pre razvoda od Lotara Mateusa, Marijani je dijagnostikovan tumor između jajnika i debelog creva, a sve do operacije nije znala da li je on maligni ili benigni. Foto: ATA images

- Posle svih tih putovanja, prijema, intenzivnog vrtoglavog života koji smo vodili, počelo je da puca po šavovima.

Nešto malo pre razvoda između jajnika i debelog creva dijagnostikovan mi je ogroman tumor, za koji se do operacije nije znalo da li je maligni.

Tada sam prvi put shvatila koliko sam stresan život imala sa Lotarom Mateusom. Bolest me je naterala na preispitivanje i nametala mi pitanje da li ga i dalje volim.

- Ako ne, zbog čega ta mesečna apanaža i finansijska sigurnost koju mi je pružao treba da bude jedina važna stvar u mom životu.

- Šest nedelja sam živela sa saznanjem da me čeka teška operacija. Nikada u životu nisam bila toliko slaba, ali sam sve stoički izdržala. Imala sam divnog doktora, sjajnu negu i mnogo sreće da je sve dobro prošlo.

Kada su videli u kakvoj je fazi tumor, rekli su mi sa stoprocentnom sigurnošću da neće biti nikakvih zračenja i da će se sve povući samo od sebe - ispričala je Marijana.

Bolest Marijane Mateus uspešno je izlečena, a sa Lotarom se, kako sama ističe, rastala u prijateljskim odnosima iako jedno vreme nisu bili u kontaktu.

