Naime, Verica je putem storija napisala otvoreno pismo i izvinjene za Marinu i istakla da je imala predrasude o njenoj umetnosti.

Foto: Milena Anđela

"Izvinjene Marini

Dugo sam imala sumnju prema umetnosti Marine Abramović. Mislila sam da je to provokacija, eksperiment bez duše. A onda sam pročitala njemu knjigu - i shvatila sam. Shvatila sam koliko bola, discipline i žrtve stoje iza svake njene misli, svakog performansa. Foto: Printskrin Instagram verica.rakocevic

Shvatila sam da hrabrost u umetnosti nije samo u telu, već ogoljavanju bića. Danas joj se duboko izvinjavam. Ne zato što sam pogrešila u mišljenju, već zato što sam sudila pre nego što sam razumela. Sada sam očarana snagom njene istine. I zahvalna sam što me je naučila da umetnost nije u lepoti - već u intimnosti", poručila je Rakočević.

- Često čujem da su godine samo broj, ali nije tako za svakoga. Mene nijedan broj nije plašio, ali mi ovaj ne ulazi u glavu. Mene nijedan broj nije plašio, ali mi ovaj ne ulazi u glavu. Pre dvadeset godina, pomislila bih - blago njemu koliko je dugo živeo. Mislim da sam zaista privilegovana što ne samo da imam prostora za snove, već ih je više nego kod nekog pedesetogodišnjaka. Moji snovi su jako realni. Shvatila sam koliko je život lepa igra - nekada padnete i razbijete kolena, nekada slomite nogu, pa nosite gips, ali imate prostora i za snove i za još mnogo ružnih i lepih momenata. Kad vratim film unazad i pomislim kroz kakve sam oluje prošla, i poslovno i privatno, zapitam se da li je moguće da još uvek imam snage. Onda zaključim da su mi možda baš te oluje dale snagu da idem dalje - pričala je kreatorka.