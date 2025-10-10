Boris Režak kroz suze se prisetio prijateljstva sa Halidom Bešlićem koji je u utorak preminuo u 72. godini života. Muzičar je opisao trenutke koje će pamtiti, a desile su se samo mesec i po dana pre smrti njegovog kolege. Pevač trenutno boravi u Beogradu zbog koncerta koji će upiličiti u Sava centru.

Foto: ATA images

 

 

Tužni dani

- Danas sam svirao neke njegove pesme na klaviru. Svoj nastup ću njemu posvetiti. Po prvi put ću i odsvirati jednu pesmu koju sam napisao za njega. Nikad nije stigao da je snimi. Trebala je da se zove "Ne verujem". Kada god bismo se čuli on bi pevao refren te pesme. Izuzetna je pesma i poklonio sam mu posle našeg dueta.To je bilo iz zahvalnosti jer je pristao da radimo zajedno. Mnogo volim tu pesmu - započeo je Boris.

Foto: Borislav Zdrinja/ZIPA PHOTO/ATAImages

 

 

Prisetio se i zadnjeg razgovora:

- Sećam se. On je prošle godine bio moj gost. Učinio mi je veliku čast. Kako se primicao Sava centar rekoh pozvaću ga da dođe i tu. Reći ću "Halide, znam da ti je kilometara i automobila preko glave, ali molim te dođi, nosiću te na rukama". Međutim, tog dana otišao je u bolnicu. Nisam ga ni pitao. Pitao sam ga "Kako si?" Kaže:"Evo, nešto u bolnici, nije mi dobra jetra" Pomislio sam da nešto čisti jetru, život, a njega stalno neko zove na piće, klopa, kaže on da ima rak. Onda sam promenio temu i više mu ništa nisam spominjao - rekao je na kraju Boris Režak.

(Kurir)

