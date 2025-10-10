Oštra izjava usledila je tokom sastanka sa finskim predsednikom Aleksandrom Stubom u Beloj kući, gde su dva lidera razgovarala o bezbednosnim pitanjima i potpisala sporazum o kupovini američkih ledolomaca zasnovanih na finskoj tehnologiji.

- Moraćete da počnete da razgovarate sa Španijom. Morate da ih pozovete i saznate zašto zaostaju. Nemaju izgovor da to ne urade, ali to je u redu. Možda biste, iskreno, trebali da ih izbacite iz NATO-a - rekao je Tramp, upozoravajući na španski otpor novom cilju koji je savez dogovorio na samitu u junu u Hagu.

Cilj obavezuje članice NATO-a da do 2035. godine dostignu 5% BDP-a za vojne izdatke, uključujući 3,5% za osnovnu odbranu i 1,5% za šire bezbednosne potrebe kao što su sajber odbrana i infrastruktura.

Španski premijer Pedro Sančez izazvao je kontroverzu u junu kada je odbio da prihvati novi cilj, nazivajući ga „nekompatibilnim sa našom državom blagostanja i našom vizijom sveta“. Foto: Profimedia

Sančez je tvrdio da bi povećanje vojne potrošnje ugrozilo socijalne programe i zelenu tranziciju, i da bi Španija mogla da ispuni zahteve NATO-a sa oko 2,1% BDP-a.

Trenutno, Španija troši samo 1,3% BDP-a na odbranu, što je među najnižima u alijansi. Trampov predlog dolazi u osetljivom trenutku za NATO, koji je pod povećanim fokusom od ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine, koja je izazvala najsmrtonosniji kopneni rat u Evropi od Drugog svetskog rata.

Španija, članica NATO-a, suočava se sa pritiskom ne samo Vašingtona već i drugih članica poput Finske, koja snažno podržava veću potrošnju. Foto: Profimedia Aleksandar Stub, predsednik Finske

Iako Severnoatlantski sporazum nema eksplicitni mehanizam za isključivanje članica, Trampova izjava signalizira moguće dalje tenzije unutar alijanse. Stručnjaci upozoravaju da bi eskalacija ovog spora mogla produbiti podele unutar NATO-a, posebno u vreme kada se alijansa suočava sa globalnim izazovima, uključujući rusku pretnju i kineski uticaj na Arktiku, piše Rojters.

