Predsednik Rusije Vladimir Putin sastao se danas u Dušanbeu sa predsednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevom. Putin je predložio da razgovori počnu od teme pada azerbejdžanskog aviona iznad teritorije Rusije prošle godine i naglasio da Moskva, u skladu sa dogovorom, pruža svaku vrstu pomoći istrazi.

Avion koji je leteo iz Bakua ka Groznom u Čečeniji, srušio se u Kazahstanu 25. decembra 2024. godine, nakon što je bio primoran da naglo promeni kurs. Poginulo je 38 od ukupno 67 putnika i članova posade. Foto: Profimedia

On je još jednom izrazio najdublje saučešće porodicama poginulih u padu azerbejdžanskog aviona iznad teritorije Rusije. Kako je istakao, uzroci pada aviona kompanije "Azal" povezani su sa činjenicom da se u vazduhu nalazio ukrajinski dron.

- Rusija je na dan tragedije pratila tri ukrajinska drona koji su prešli rusku granicu. Dve rakete koje je ispalila ruska PVO nisu pogodile azerbejdžanski avion direktno već su eksplodirale na udaljenosti od nekoliko metara. Avion su najverovatnije pogodili ostaci raketa. Posadi aviona je bilo predloženo da sleti u Mahačkalu, ali su oni odlučili da nastave let ka matičnom aerodromu - objasnio je Putin.

Putin je podsetio na izvinjenje koje je uputio Alijevu zbog tragedije. Foto: Profimedia

- Naš dug je, o tome smo od starta razgovarali, da damo objektivnu ocenu onoga što se desilo i da objavimo prave razloge - rekao je ruski lider.

On je naglasio da se trgovinsko-ekonomske veze dve zemlje razvijaju, kao i saradnja u humanitarnoj sferi, bez obzira na situaciju sa avionom i druge stvari.

- Interesi Rusije i Azerbejdžana se podudaraju u mnogo čemu - poručio je Putin u uvodnom delu sastanka koji su lideri započeli rukovanjem.

Alijev zahvalio za detaljne informacije

Predsednik Azerbejdžana je zahvalio Putinu za detaljne informacije o padu aviona i dodao da su on i Putin bili u kontaktu posle tog događaja. Alijev je rekao da nimalo ne sumnja da će istraga koju lično nadgleda Putin doneti objektivne ocene uzroka za pad aviona.

Prema njegovim rečima, odnosi dve zemlje su se ove godine razvijali uspešno. Alijev je konstatovao dobru dinamiku u razvoju odnosa u kojoj pema odlaganja i usporavanja. Predsednik Azerbejdžana je izrazio uverenje da će poruke javnosti u obe zemlje koje oni danas šalju biti dobro primljene. Foto: Profimedia, Shutterstock

Čestitao je Putinu rođendan i poželeo sve najbolje i njemu i prijateljskom ruskom narodu.

Avion „embraer 190“ avio-kompanije „Azerbejdžan erlajns“, koji je leteo iz Bakua u Grozni, srušio se 25. decembra ujutru nedaleko od grada Aktau na zapadu Kazahstana. U avionu se nalazilo pet članova posade i 62 putnika, uključujući 16 državljana Rusije. Prema informacija Ministarstva zdravlja Kazahstana, preživelo je 29 ljudi.

Direktor Federalne agencije za vazdušni saobraćaj Rusije Dmitrij Jadrov saopštio je da je situacija na dan avionske katastrofe bila veoma teška: ukrajinski borbeni dronovi su u to vreme izvodili napade na civilnu infrastrukturu Groznog i Vladikavkaza, zbog čega je uveden režim „Tepih” na području aerodroma Grozni, koji je predviđao momentalni odlazak svih aviona iz navedenog područja. Osim toga, prema njegovim rečima, na području aerodroma Grozni bila je gusta magla, a na visini od 500 metara nije bilo vidljivosti.

Predsednik Rusije Vladimir Putin nakon pada aviona 28. decembra je razgovarao sa predsednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevom. Putin je Alijevu uputio izvinjenje zbog tragičnog incidenta.

