Moje ubeđenje je da je jedini izlaz u podeli Kosova i Metohije, da jedan deo pripadne Srbima. O tome su se svojevremeno vodili i ozbiljni razgovori ali se ostalo bez rezultata. Pokazalo se da Rezolucija 1244 nije bila pravo rešenje. Pritom se mora uvek misliti na zaštitu srpskih spomenika na Kosovu. Bio sam u Peći i ostao impresioniran atmosferom u tamošnjem manastiru. Sada se sa suprugom spremam da obiđem manastire na Kosovu.
To je juče poručio bivši ambasador SAD u Srbiji Vilijam Montgomeri, koji je juče u Beogradu predstavio svoje memoare "(Ne)diplomatski životi" (izdavač "Klio") koje je napisao sa suprugom Lin, a u kojima su objavljeni burni događaji od sedamdesetih godina prošlog do početka ovog veka.
"Hrvatska nije odobrila prelete, Tuđman nije ni znao za njih"
Montgomeri je otkrio i jedan nepoznat podatak koji se tiče bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije 1999. godine.
- Kada smo počeli da bombardujemo Srbiju, nismo tražili dozvolu za prelet. Rano ujutru me je ministar pozvao i pokazao mi gomilu, više od stotinu preleta od prethodne noći koje je Hrvatska otkrila. Onda mi je rekao:
"Ovaj sastanak se održao juče. Tražili ste od mene dozvolu za prelet, a ja, Mate Granić, sam dao tu dozvolu, a ne Tuđman."
Onda je otišao kod besnog Tuđmana i pitao se u čemu je problem. Bio je to veoma hrabar potez - otkrio je Montgomeri nedavno u intervjuu za hrvatski Telegram.
Pred čitaocima promiču uzbudljiva zbivanja i značajne ličnosti i to od srpske prestonice, preko Moskve i Vašingtona do Dar es Salama, Sofije i Budimpešte. Između ostalog, kako navodi autorski bračni par, pokušali su da odgovore na neka ključna pitanja koja se tiču ovog regiona: kako je Zapad pomogao rušenju Miloševića, da li je Dejtonski sporazum uspeh, ili mu je potrebna ozbiljna revizija, kako se pristupalo problemu KiM i zbog čega je on, poput Bosne, ostao nerešen i da li su Haški tribunal i njegov glavni tužilac zaista doprineli pozitivnoj demokratskoj promeni.
U završnom tekstu po svećenom trenutnoj situaciji na Balkanu, autori su zapisali:
- Izgleda da premijer Kosova Aljbin Kurti sve Srbe namerava da protera - to čini postepenim, ali stalnim postupcima koji se svode na kampanju etničkog čišćenja. Mada ga jeste kritikovao, Zapad nije preduzeo nikakve kaznene mere koje bi ga naterale da promeni kurs. NJegov cilj je da natera Zapad da primora Srbiju da prizna nezavisnost Kosova, kao i da natera tamošnje Srbe da odu. Do sada je Srbija bila uzdržana, ali se čini da Kurti namerava da izazove sukob.
Podsetimo, Montgomeri (81) iskusni je američki diplomata koji je služio u mnogo diplomatskih misija širom sveta. Između ostalih, bio je ambasador SAD u Beogradu, u Zagrebu, a služio je i u diplomatskim misijama u Moskvi i Dar es Salamu u Tanzaniji. Pored toga, bio je i specijalni savetnik predsednika i državnog sekretara za sprovođenje mira u Bosni i Hercegovini. Iz službe se povukao 2004. godine nakon tridesetogodišnje karijere u američkoj diplomatskoj službi.