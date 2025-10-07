Dugin upozorava da novi multipolarni svetski poredak nije zacementiran i verovatno neće biti mirno prihvaćen, već će se oblikovati kroz eskalaciju sukoba, podsećajući kako su istorijske promene uvek iznova određivane nepredvidivim tokom rata.

"Promena svetskog poretka obično se događa ratom. Oni koji imaju globalnu moć retko su spremni da je se dobrovoljno odreknu. Drže je do samog kraja, dok ne budu uništeni i svedeni na ruševine. Isto se nesumnjivo dešava i danas. Foto: Profimedia

Naravno, u istoriji ima obrta i preokreta. Stoga bi se samo hipotetički moglo očekivati, nadati se ili makar želeti da će zapadni lideri dobrovoljno odustati od svoje hegemonije. Nešto mi, međutim, govori da je to malo verovatno. A ako se to ne desi, biće rata. Taj rat je već u toku: rat u Ukrajini i ratovi na Bliskom istoku. Ali još nije u punoj snazi. Za sada je to tek najava ogromnog, fundamentalnog rata koji će se voditi oko preraspodele stvarnog suvereniteta među silama koje se danas razgraničavaju.

Danas često kažemo: pogledajte, multipolarni svet je tu, svet više nije unipolaran, postoji BRIKS, postoji 'veće čovečanstvo' i tako dalje. Međutim, hegemonija unipolarnog sistema i dalje je snažna. I to uprkos njenom višestrukom padu i uprkos kolosalnoj unutrašnjoj krizi, imploziji, a ne eksploziji, zapadnog društva i čitave zapadne civilizacije, koja je očigledno u haotičnom previranju. U izvesnom smislu, uprkos silaznoj putanji, zapadna hegemonija još uvek je jača od multipolarnosti.

Foto: Profimedia

Budimo iskreni: Zapad je i dalje sposoban da, na primer, preoblikuje situaciju i ravnotežu snaga na postsovjetskom prostoru. Znamo da globalisti deluju u Ukrajini, Moldaviji, na Južnom Kavkazu i u Centralnoj Aziji već tri decenije. Ali mi smo im to dopustili. I sada, uprkos podeli Zapada na dve, pa i tri sile, globaliste, EU, Trampa i MAGA pokret, ipak su uspeli da iznude ishode izbora u Rumuniji, zamene kandidate nepoželjne globalistima, ubiju nekoliko desetina kandidata Alternative za Nemačku (AfD) prikrivajući to kao 'nesreće', i na kraju iznude izbore u Moldaviji. Istovremeno, rat u Ukrajini traje svojom žestinom. Zapad ne odustaje i biće nam veoma teško da postignemo odlučujuću Pobedu.

Prerano je reći da zapadni unipolarni svet više ne postoji. On postoji, iako u agoniji. I, naravno, sasvim je verovatno da, ako se unipolarni svet uskoro sam od sebe ne uruši, sve ovo može da se prelije u veliki rat.

Nisam siguran gde će se taj rat voditi - u Pacifiku protiv Kine ili protiv Indije, na Bliskom istoku, ili će u njega direktno biti uvučena i Rusija. Moguće je da će početi s nama. Zato ono što se dešava u Ukrajini može biti početak, prolog mnogo većeg i strašnijeg rata koji nam se brzo približava. Foto: Profimedia

Sa našim nuklearnim oružjem, ogromnim teritorijama, istorijskim identitetom i sposobnošću da konceptualizujemo globalne procese, Rusija je nekoliko koraka ispred Kine. Kina se tek sada budi i postaje istinska svetska sila - po prvi put u svojoj savremenoj istoriji. To je nova situacija za nju, bez garancije da će njome umeti da upravlja bez grešaka. Mi smo bili velika svetska sila u 20. veku (jedna od dve) i u 19. (jedna od više). Veličina Kine potiče iz antičkih vremena. Danas je Kina nesumnjivo jedna od ključnih država prvog reda, jedna od dve-tri koje upravljaju svetom. Ali za savremenu Kinu to je novo iskustvo i tek treba da se pripremi - pritom je moguće mnogo grešaka. Mi imamo živo i snažno iskustvo, zato je Rusija glavna prepreka globalistima i njihov glavni neprijatelj. Mi, i niko drugi, glavni smo učesnici u ovom ratu, glavni nosioci istorijskog zamaha. Mi gradimo i vodimo multipolarni svet.

Može li se Treći svetski rat izbeći u ovim okolnostima - veliko je pitanje. Za sada je jedina ponuđena opcija izbegavanja - kapitulacija, tj. svesni, prevremeni prekid rata, podizanje bele zastave i predaja na milost pobednicima. Ali priznanje poraza ne znači kraj rata. Mi smo i dalje puni volje i snage i idemo ka Pobedi, a ne ka porazu.

Dakle, ako se veliki rat može izbeći samo porazom Rusije, to nije naš izbor - i u tom slučaju, eskalacija je neizbežna. Ali da li će do rata doći ili ne, ne zavisi od nas. Zavisi od toga kako će unipolarni svet koji ga organizuje odabrati novi nivo eskalacije.

U celini, ne možemo izbeći veliki svetski rat. U njega će neminovno biti uvučena Kina, verovatno i Indija, ceo Bliski istok i islamski svet; odraziće se i na Afriku i Latinsku Ameriku, gde se takođe formiraju dve koalicije - one za unipolarnost i one za multipolarnost.

Zaključno: čovečanstvo očekuju monstruozna, strašna iskušenja. Ona se već dešavaju, mi smo već u njima. Ali ono što se sada događa izgledaće kao dečja igra u poređenju s onim što dolazi. Naravno, kao i svaka normalna osoba, ne hvalim se niti se radujem tome. Ali ratovi gotovo uvek izbijaju baš onda kada ljudi kažu da rata ne žele. Ratovi ne zavise od toga da li ih ljudi žele ili ne. U istoriji postoji izvesna logika kojoj je gotovo nemoguće izmaći: 'Drvo možda želi svoj mir, ali vetar mu to neće dozvoliti'", piše Aleksandar Dugin za Arktos žurnal.

Dve vizije istog sukoba

Izjave Pistorijusa i Makrona pokazuju da je Evropska Unija ušla u period straha i pripreme za najgore. NJihovo priznanje da je Rusija potcenjena i da Zapad nema adekvatne mehanizme odbrane protiv Moskve, potvrđuje da se unutar EU oseća nesigurnost.

Sa druge strane, ruski ideolog ovde poručuje da se rat već vodi i da je globalna eskalacija samo pitanje vremena. NJegove reči nisu diplomatski balansirane već otvoreno predviđaju svetski sukob u kojem će se multipolarnost oblikovati kroz destrukciju.

Ovako, dva narativa - zapadni i ruski - jasno pokazuju dubinu nepomirljivosti. EU lideri pripremaju svoje građane za mogućnost sukoba, dok ruski ideolog tvrdi da sukob već traje i da će se samo proširiti.

