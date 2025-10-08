Grčki sud će 20. oktobra razmotriti zahtev za izručenje Bosni i Hercegovini Lionela Dimona, bivšeg člana bande iz Rubea i džihadiste, koji je uhapšen na Kritu u maju, rekao je njegov advokat za AFP u utorak.

Bivši francuski vojnik koji je prešao u islam pridružio se ratu u Bosni i Hercegovini na strani muslimanskih snaga, gde je kasnije osuđen na 20 godina zatvora zbog ubistva policajca devedesetih godina.

NJegovo ime je takođe bilo na listi pojedinaca sankcionisanih zbog veza sa Al Kaidom od 2004. godine, ali je u februaru uklonjen sa liste sankcija UN usmerenih na Islamsku državu i Al Kaidu, prenosi Jutarnji.

Dok je bio na odmoru na Kritu u maju, uhapsila ga je grčka policija i od tada se nalazi u zatvoru na ostrvu, a BiH je od tada zatražila njegovu ekstradiciju. Foto: Profimedia Lionel Dimon koji je prešao u islam i borio se sa muslimanskim pobunjenicima u Bosni, u pratnji specijalne jedinice policije, stiže u sudnicu u Dueju, na severu Francuske, 13. decembra 2005. godine, na sedmi dan suđenja.

Očekuje se da će odluka o njegovoj ekstradiciji biti doneta nekoliko dana nakon sastanka Saveta sudija Apelacionog suda Krita 20. oktobra.

Pre hapšenja u Grčkoj, 54-godišnji Lionel Dimon je živeo sa porodicom u Francuskoj gde je radio više od dvadeset godina, prema rečima njegovog advokata.

Francuze nije osudila samo BiH. Francuska ga je izvela pred lice pravde 2007. godine, kada ga je osudila na 25 godina zatvora zbog nasilnih i terorističkih dela, a pušten je na slobodu pod elektronskim nadzorom krajem 2021. godine.

