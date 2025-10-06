Nestanak struje zabeležen je u ruskom gradu Belgorodu, koji broji oko 300.000 stanovnika, i okolnim okruzima, nakon granatiranja koje je oštetilo regionalnu energetsku infrastrukturu, izvestio je guverner Belgoroda Vjačeslav Gladkov, piše Euromaidan Press.

U video obraćanju, Gladkov je izjavio da je napad izazvao štetu na elektroenergetskoj mreži i da su interventni timovi odmah poslati na teren. Dodao je da su neke bolnice prešle na napajanje putem rezervnih generatora.

❗️🇷🇺Belgorod Governor Gladkov confirmed damage to the region's energy infrastructure. He said an emergency meeting of the regional government would be held within the hour. https://t.co/cSQMXOnaZy pic.twitter.com/DQaeWl8ikv — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) October 5, 2025

Nije precizirao tačnu metu niti obim štete, napominjući da regionalne vlasti još urocenjuju situaciju.

Meanwhile in Russia’s Belgorod right now pic.twitter.com/KKPnEv6B34 — Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) October 5, 2025

Eksplozije u trafostanici?

Nezavisni lokalni Telegram kanali su ranije izveštavali o eksplozijama u trafostanici Luč u Belgorodu, sugerišući da je možda pogođena tokom napada, ali ta informacija još nije zvanično potvrđena.

Iako su inženjeri i službe za hitne slučajeve do ponedeljka ujutru vratili struju za skoro 34.000 korisnika, oko 5.400 u 24 opštinska okruga je i dalje bilo bez struje, rekao je guverner Belgoroda Gladkov u aplikaciji za razmenu poruka Telegram.

Na "Iksu" su se takođe pojavili i snimci na kojima se vidi kako se grad "gasi", tačnije kako na trenutke nestaje struja, da bi potom Belgorod ostao u gotovo potpunom mraku.

Explosions reported in Belgorod, where a thermal power plant was hit. Local Russian sources say the city lost power following the strike. pic.twitter.com/Hu4VAUPN3J — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 5, 2025

Rusija je u ponedeljak saopštila da su njene snage protivvazdušne odbrane uništile 251 ukrajinski dron tokom noći, većinu njih iznad jugozapada zemlje, 61 iznad voda Crnog mora i jedan koji se kretao ka Moskvi.

Napadi na energetske objekte u Belgorodu

Tokom 2025. godine, Ukrajina je više puta napadala energetske objekte u Belgorodu. Krajem septembra, ukrajinske snage su navodno ciljale gradsku termoelektranu snage snage 60 megavata i istu trafostanicu Luč, što je privremeno prekinulo snabdevanje električnom energijom u delovima regiona.

Rusija je poslednjih nedelja sve češće izvodila masovne napade na ukrajinsku energetsku mrežu. Moskva je 3. oktobra pokrenula jedan od najvećih napada na ukrajinsku gasnu infrastrukturu od početka invazije, pogodivši proizvodne i prenosne objekte u nekoliko regiona.

Ukrajinski novinski kanali na Telegramu izvestili su da je napad na skladište nafte u Feodosiji na krimskoj obali Crnog mora izazvao veliki požar. Rezervoar za gorivo u skladištu je eksplodirao kao rezultat napada, objavila je novinska agencija RBK-Ukrajina.

Rojters nije bio u mogućnosti da nezavisno potvrdi izveštaje o Feodosiji.

