Ovako je govorio Halid Bešlić o svojoj karijeri i povratku na beogradsku scenu u intervju iz 2011. godine.

Pre nekoliko dana svet narodne muzike zavijen je u crno, preminuo je legendarni pevač čiji moćan glas i nezaboravne pesme decenijama obeležavaju muzičku scenu Balkana. A onda se ubrzo saznalo od čega je umro Halid Bešlić. NJegova smrt predstavlja ogroman gubitak ne samo za porodicu i prijatelje, već i za sve generacije koje su odrastale uz njegove hitove.

Halid Bešlić, legendarni pevač narodne muzike iz Sarajeva, dao je 2011. godine veliki intervju za Danas, koji je tada uradio novinar, a danas urednik Dragoljub Petrović. Intervju je otkrio ne samo njegov pogled na savremenu muzičku scenu, već i razloge zbog kojih Bešlić nije dugo nastupao u Beogradu, uprkos statusu jedne od najvećih zvezda Balkana. Foto: ATA images/A. Ahel

Savremena muzička scena i mladi talenti

Bešlić je u razgovoru istakao da današnja muzička scena obiluje brojnim mladim talentima, proizvedenim pre svega kroz emisije za mlade pevače. Iako su mnogi od njih izuzetno talentovani, priznaje da je teško pratiti sve što se događa jer publiku zbunjuje ogroman broj novih izvođača.

„Mlad pevač koji peva deset godina tek tada može da kaže – e sad je karijera preda mnom“, rekao je Bešlić, ističući kako je nekada bilo lakše stvoriti hit.

U njegovom vremenu, JRT šema i jedan televizijski kanal omogućavali su ogromnu gledanost — deset miliona ljudi je moglo da vidi izvođača jednom kada se pojavi na ekranu, a pesma bi brzo postala hit. Danas, međutim, fragmentacija televizijskih kanala i brojnost platformi otežava mladim pevačima da dopru do publike, a karijera se stvara sporije i zahtevnije. Foto: Novosti/V. Danilov

Razlozi zbog kojih nije nastupao u Beogradu

Bešlić se osvrnuo i na svoje nastupe u Srbiji. Tokom ratnih godina i neposredno nakon rata, pa sve do 2003. godine, pevao je u privatnim klubovima i manjim gradovima poput Prijepolja, Novog Pazara i Sandžaka. Zvanični koncert u Beogradu, međutim, nije imao.

On je objasnio da su razlozi višestruki:

Rat i posledice u kulturnim i društvenim odnosima otežavali su organizaciju velikih događaja.

Kasnije, kada se situacija stabilizovala, umetnici su želeli sigurnost da će napuniti hale i biti dobro prihvaćeni.

Lično, Bešlić nije želeo da preuzima rizik i smatrao je da je bolje sačekati trenutak kada će publika zaista želeti da ga vidi.

- Ja lično nisam hteo da idem u rizik. Jer, ako ne napunim Arenu, ja imam rizik - rekao je Bešlić, naglašavajući važnost pažljivog planiranja velikih koncerata. Foto: Novosti/Z. Jovanović

Privatni dolasci u Beograd

Iako nije imao zvanične koncerte, Bešlić je često dolazio u Beograd privatno, ili na manja okupljanja, svadbe i porodične proslave. Jedan od tih trenutaka bio je nastup na svadbi ćerke Raše Radovanovića, kao i proslava osamnaestog rođendana kod kuma u Beogradu.

Ovi privatni nastupi pokazivali su njegovu posvećenost publici i prijateljima, ali i činjenicu da njegovo prisustvo u glavnom gradu Srbije nije bilo potpuno odsutno.

Povratak na beogradsku scenu

Bešlić je priznao da ga je publika u jednom trenutku možda malo zaboravila, ali podaci i interesovanje ukazivali su na veliku potražnju. Zato je planirao veliki koncert u Beogradu, verujući da će Arena biti ispunjena, pa čak i razmišljao o eventualnom proširenju na više sala.

- Sad se dobro spremam za beogradski koncert jer je došlo vreme. LJudi me traže i mogao bih napuniti Beogradsku arenu - naveo je pevač.

Razlike između prošlosti i savremenog muzičkog sveta

Bešlić je istakao koliko se promenio muzički svet od njegovog početka karijere do 2011. godine. Nekada je postojao samo jedan kanal i publika je imala fokusiran izvor informacija. Danas je scena fragmentisana i pevači su izloženi mnoštvu različitih platformi, što otežava izgradnju karijere. Foto: ATA images/ZIPA photo/B. Zdrinja

Uprkos tim promenama, njegov moćan glas i dugogodišnja karijera ostavili su neizbrisiv trag na balkanskoj muzičkoj sceni. Povratak na beogradsku scenu bio je rezultat dugogodišnje posvećenosti, strpljenja i pažljivog planiranja, a Halid Bešlić je tako potvrdio status jednog od najvećih izvođača narodne muzike regiona.

Poslednji nastup Halida Bešlića pred beogradskom publikom

Među pesmama koje su omiljene publici je i "U meni jesen je", a upravo je to bila jedna od pesama koju je Halid poslednji put uživo izveo pred mnogobrojnom publikom u Beogradu.

Naime, on je u novembru prošle godine bio gost na koncertu Borisa Režaka u MTS dvorani. Publika je uglas pevala zajedno sa legendarnim pevačem, a ispostaviće se je to bila poslednja prilika da ovog pevača čuju uživo.

Iako je i tada navljeno da bi Halid mogao da održi ponovo solistički koncert u Beogradu, koji su mnogi i priželjkivali, pevač nije dočekao taj trenutak.

(Stil)

BONUS VIDEO: