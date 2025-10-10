U saopštenju objavljenom na Telegramu, Izraelska vojska (IDF) navela je da su trupe "počele da se pozicioniraju duž ažuriranih linija raspoređivanja" od 12.00 sati po lokalnom vremenu, odnosno u 11.00 po našem.

- Trupe Izraelske vojske u Južnoj komandi su raspoređene u tom području i nastaviće da deluju kako bi eliminisale svaku neposrednu pretnju - dodaje se u saopštenju, prenosi "Bi-Bi-Si".

Rok od 72 sata

U roku od 72 sata, odnosno do ponedeljka u podne, palestinska militantna grupa Hamas će osloboditi 48 talaca koje drži, počevši od 20 za koje se veruje da su živi, navodi Tajms of Izrael. Dotad bi trebalo da bude oslobođeno i oko 1.700 palestinskih zatvorenika.

Nije poznato tačno kada će se razmena i oslobađanje dogoditi, niti gde.

Prema planu, humanitarcima bi trebalo da odmah bude dozvoljeno da uđu u Gazu sa humanitarnom pomoći, bez ograničenja. Međutim, piše "Bi-Bi-Si", zasad nije poznato da li se to zaista dešava.

Pojas Gaze, poprište rata sa Izraelom, palestinska je enklava u rukama islamističkog pokreta Hamasa koja se decenijama teško nosi sa nasiljem i siromaštvom

Na severu i istoku graniči se sa Izraelom, na zapadu mu je Sredozemno more, a na jugu Egipat.

To je skučena teritorija od 360 kvadratnih kilometara, duga 41 kilometar i široka od šest do 12 kilometara.

Zahvaljujući nalazištu Tel es-Sakan, otkrivenom 1998. godine, arheolozi su potvrdili da je utvrđeni kanaanski grad bio kontinuirano naseljen od 3.200 do 2.000 pre nove ere u sadašnjem Pojasu Gaze.

Nakon toga, Gaza je bila pod asirskom, vavilonskom, rimskom, arapskom i hrišćanskom dominacijom.

Izrael se 12. septembra 2005. jednostrano povukao iz Pojasa Gaze, gde dve godine kasnije na vlast dolazi Hamas, islamistički pokret koji Izrael i mnoge zapadne zemlje smatraju terorističkom organizacijom.

U junu 2006. Izrael je uveo kopnenu, vazdušnu i pomorsku blokadu enklave nakon otmice izraelskog vojnika koji je oslobođen 2011. godine.

Jedini izlaz iz Gaze koji nije pod izraelskom kontrolom je granični prelaz Rafah s Egiptom.

Lišen prirodnih resursa, Pojas Gaze pati od hronične nestašice vode i goriva. Nezaposlenost pogađa polovinu stanovništva.

Više od dve trećine stanovništva zavisi od humanitarne pomoći. Isti udeo živi ispod granice siromaštva.

Od 2008. do 2021. godine izraelska vojska četiri puta je napadala Gazu kako bi zaustavila Hamasove napade na Izrael, uništila mu infrastrukturu koja se koristila za te napade i ubila mu vođe.

Novi rat izbio je 7. oktobra 2023. godine nakon masovnog, iznenadnog Hamasova napada na Izrael.

Izraelska vojska je objavila da je primirje u Pojasu Gaze, nakon dve godine rata, stupilo na snagu.

