Nakon vesti o smrti Halida Bešlića u Sarajevu se ljudi masovno skupljaju kako bi pevaču održali počast i oprostili se od njega.

Davor Sučić, poznatiji kao Sejo Sexon iz grupe "Zabranjeno pušenje" za FTV sa suzama u očima prisetio jedne priče s legendarnim pevačem.

Foto: Katarina Drajić/ATA images

 

 

- Setio sam se jednog događaja iz Štutgarta. Još je rat trajao i kaže mi Halid: ‘Sejo, pozvao bih te kući, ali ne mogu, 20 mi je izbeglica u stanu.‘ Prije nekoliko godina, mi se opet sretnemo. Kaže mi: ‘Čudne se neke stvari događaju. Gde god dođem, imam rasprodanu dvoranu. Hajde Sarajevo, Zagreb, Beograd‘, kaže: ‘Ali hiljade ljudi mi dolaze u Varaždin, Bjelovar, u neka mala mesta. Svuda su mi krcate dvorane. Ne znam zašto‘. Ja kažem: ‘Halide, sećaš li se onih 20 izbeglica u Štutgarta?‘. Kaže on: ‘Pa sećam se, zašto?‘. Kažem: ‘Pa eto, zato. Zato ti ljudi dolaze, jer si dobar čovek - ispričao je kroz suze pevač grupe Zabranjeno pušenje.

Foto: ATA images/A. Ahel

 

 

Sahrana u ponedeljak

Halid Bešlić je preminuo na Klinici za onkologiju u Sarajevu, nakon borbe s teškom bolešću. Poslednji oproštaj biće u ponedeljak. U Narodnom pozorištu Sarajevo će s početkom u 11 sati biti održana komemoracija.

DŽenaza će biti klanjana u 13.30 u Gazi Husrev-begovoj džamiji, a u 15 sati će biti sahranjen na gradskom groblju Bare.

(Kurir)

