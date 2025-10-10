Paraćin je proteklog vikenda bio domaćin "Grobarijade", nesvakidašnje manifestacije koja okuplja vlasnike pogrebnih preduzeća iz Srbije i regiona.

I ove godine na manifestaciji najveću pažnju javnosti "ukrala" je ogromna torta u obliku sanduka, zbog koje su se društvene mreže usijale.

Na snimku objavljenom na TikTok-u može se videti kako okupljeni snimaju tortu iz koje se diže dim, dok u pozadini svira pogrebni orkestar, a iza torte pršti vatromet.

@pogrebniorkestarbeograd Grobarijada 2025 Paraćin Venac Jovanović #funeral #funeralmusic #funeralorchestra #pogrebniorkestarbeograd #trubaci ♬ original sound - Pogrebni orkestar Beograd

"Je l' ukusan Pantelija?"

Za kratko vreme snimak je postao viralan, a komentari se i sada nižu. Dok jedni zbijaju šale, drugi su i dalje u neverici zbog onoga što su videli, a ima i onih koji smatraju da na taj ovaj način ismevaju preminuli.

"Šta ovo predstavlja?", "Bože me oprosti i sakloni", "Šta je bre ovo, je l' moguće da ovo postoji?", "Pre neki dan mi je iskočilo pogrebno poduzeće, danas pogrebni orkestar, je l stignem nazvati roditelje da se oprostim s njima", "Kakvo je to podsmevanje upokojenima. Grozota", "Je l' ukusan Pantelija", glasili su samo neki od komentara.

(Blic)

