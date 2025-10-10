Tamara Selimović i Emir Habibović radovali su se zbog toga što je pevačica ostala u drugom stanju, ali iz njihovog porodičnog doma stižu tužne vesti.

Pevačica je, nažalost, izgubila bebu. 

NJihovi blsiki prijatelju su sa podelili tužne vesti.

Foto: ATA images

 

 

- Porodica Habibović poslednjih dana prolazi kroz težak perod. Tek što su saznali da će po treći put postati roditelji desile su se neočekivani trenuci.Tamara je utučena i ne prestaje da plače.Emir i devojčice su uz nju.Ona je veoma požrtvovna kao majka. Posvećena je deci i to je smisao njenog života. Nadam se da će im Bog ponovo podariti tu sreću. Sve je to život, taman pomisliš kako je sve u najboljem redu, a onda se dogode neočekivane situacije - priča izvor za "Kurir" koji je zamolio za diskreciju zbog specifčnosti situacije. 

Foto: ATA images/A. Ahel

 

 

Habibović je potvrdio saznanja medija:

- Nažalost, tačno je. Ovo je za nas veliki udarac, nadam se da nas razumete. Teško je govoriti na ovu temu. Neka su sva deca živa i zdrava - kratko je poručio muzičar.  

Tamara i Emir imaju dve ćerke, dok pevač iz prethodnog braka ima još troje dece.

(Kurir)

