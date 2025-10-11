Događaj kojim se obeležava 80 godina vladavine Radničke stranke zbiva se u trenutku kada je vođa Kim DŽong Un osigurao ključnu podršku Rusije nakon što je poslao hiljade severnokorejskih vojnika da se bore uz ruske snage.

Dmitrij Medvedev, zamenik šefa ruskog Vieća bezbednosti i bliski saveznik predsednika Vladimira Putina, prisustvovao je paradi u petak zajedno sa kineskim premijerom Li Kiangom i vijetnamskim vođom To Lamom, svi su sedeli blizu Kima, prema slikama koje je objavila službena Korejska središnja novinska agencija.

Predstavljena nova nuklearna oružja

Na paradi su predstavljena neka od najnaprednijih oružja zemlje, uključujući novu interkontinentalnu balističku raketu (ICBM) Xwasong-20, koju je KCNA opisala kao svoj "najmoćniji nuklearni strateški sistem naoružanja". Foto: Profimedia

Hiljade ljudi u šarenoj tradicionalnoj odeći ispunile su ulice severnokorejske prestonice na kasnonoćnom događaju, pokazale su slike, mašući nacionalnim zastavama uz klicanje dok je oružje tutnjalo glavnim ulicama.

Na paradi su predstavljene strateške krstareće rakete dugog dometa, lansirna vozila za dronove te rakete zemlja-vazduh i zemlja-zemlja, dodala je KCNA.

Kim veliča vojne uspehe

- Nepobediva vojska zemlje uvek je udvostručivala snagu naporima naše stranke da prevlada poteškoće i unapredi svijetlu budućnost - rekao je Kim u govoru.

Očito je aludirao na sjevernokorejske trupe koje se bore uz ruske snage u ruskom ratu protiv Ukrajine.

- Herojski borbeni duh koji su pokazale i pobeda koju su postigle naše revolucionarne oružane snage na stranim bojištima za međunarodnu pravdu... pokazali su ideološko i duhovno savršenstvo - rekao je, prema KCNA-i.

Oko 600 severnokorejskih vojnika je ubijeno, a hiljade ih je ranjeno boreći se za Rusiju, rekao je Seul.

Geopolitičke promene u regionu

Parada pokazuje "neiscrpan potencijal odbrambene tehnologije izolovane zemlje sa nuklearnim oružjem i njen zapanjujući tempo razvoja koji svet više ne može da ignoriše", rekla je KCNA. Foto: Profimedia

Proslava u Pjongjangu odvija se nakon što je Seul izjavio da se "ne može isključiti" sastanak između Severne Koreje i Sjedinjenih Država na marginama ovogodišnjeg samita APEC-a u Južnoj Koreji.

Američki predsednik Tramp sastao se sa Kimom tri puta tokom svog prvog mandata i jednom je rekao da su se njih dvojica "zaljubili", ali na kraju nije uspeo da osigura trajni sporazum o severnokorejskom nuklearnom programu. Od tada se Pjongjang više puta proglasio "nepovratnom" nuklearnom državom.

Prošlog meseca, Kim se pojavio uz kineskog predsednika Si Đinpinga i Putina na raskošnoj vojnoj paradi u Pekingu. Foto: Profimedia

U zajedničkoj izjavi Moskve i Pjongjanga koju je KCNA objavila ranije ove nedelje, ruska vladajuća stranka rekla je da je "izrazila čvrstu podršku merama koje je preduzela" Severna Koreja "kako bi ojačala odbrambene sposobnosti zemlje".

Seong-Ksyon Li, gostujući naučnik na Azijskom centru Univerziteta Harvard, rekao je za AFP: "Ključno je ne posmatrati ovu paradu kao izolovani događaj, već kao vrhunac namerne, strukturne promene u regionalnoj geopolitici."

- Ona služi kao oštro upozorenje da će ojačani savez Seula sa Vašingtonom naići na konsolidovani i moćni trilateralni blok na svom pragu - rekao je.

