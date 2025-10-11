Maja Marijana je operisana na Institutu za ortopediju "Banjica".

Kako pišu domaći mediji, pevačica je doživela povredu kada je nezgodno stala i slomila skočni zglob, zbog čega je morala hitno da ode na operaciju.

Foto: ATA images

 

 

- Maja se povredila 30. septembra. Umirala je od bolova i situacija nimalo nije bila bezazlena. U početku je mislila da nije ništa ozbiljno, ali kada je čula da mora na operaciju - šokirala se. Operisana je na Banjici pre nekoliko dana, tačnije 7. oktobra, i sve je prošlo u najboljem redu - rekao je izvor blizak Maji i dodao:

- Sada je čeka period odmora i oporavka kako bi povreda pravilno zarasla. Neće se pojavljivati neko vreme, već će odmarati kod kuće okružena najbližima.

Pročitajte još

LIČE KAO JAJE JAJETU: Ivica podelio fotografiju sa majkom

LIČE KAO JAJE JAJETU: Ivica podelio fotografiju sa majkom

10:54

DECENIJAMA GA "VEŠTO KRIJE": Pravo ime Nele Mihailović

DECENIJAMA GA "VEŠTO KRIJE": Pravo ime Nele Mihailović

09:59

Evo uz koju PESMU će Halid biti ispraćen na večni počinak

Evo uz koju PESMU će Halid biti ispraćen na večni počinak

09:36

ZAGRLJAJI, POLJUPCI: Čola prisan sa mlađom pevačicom (FOTO)

ZAGRLJAJI, POLJUPCI: Čola prisan sa mlađom pevačicom (FOTO)

08:29

Kada se vratila sa turneje preminuo joj otac

Inače, ubrzo nakon što se vratila sa američke turneje, Maji Marijani preminuo je otac.

- Moj tata nije bio javna ličnost i zaista ne bih želela da pričam o tome. Hvala vam mnogo što ste me pozvali, ali morate da me razumete... Ipak je to nešto moje privatno i želim da zadržim za sebe - rekla je Maja sa knedlom u grlu.

Inače, nedavno se Maja Marijana setila se svadbe iz pakla na kojoj je pevala.

Foto: ATA images

 

 

- Nikada neću zaboraviti jednu svadbu. To je bilo davno, pre 29 ili 30 godina. Pevalo je više poznatih pevača tri dana bez prestanka i na kraju nas niko nije platio. Bakšiš?! Kakav bakšiš?! Gomila ružnih stvari se tu izdešavala, honorar nismo ni dobili, tri dana smo pevali za džabe. Mlada i mladoženja su pobegli iz sela, preko neke njive valjda. Svi smo ostali bez honorara, muzičari i pevači, desetoro ili dvanaestoro nas - ispričala je Maja, koja nije želela da otkriva imena kolega koji su sa njom nasatupali tad.

Tu pakao nije stao.

- Naopak neki narod u tom selu, u Srbiji je, ali neću da kažem koje je... Mene je i konobar pod tom šatrom polio vrelom kafom. Imala sam utisak kao da je namerno izvrnuo tacnu s kafom sve po meni. Ono me peče, ja mu kažem: "Šta radiš to?", ništa mi nije odgovorio. Bio je i neki matori deda isto tu pod šatrom i gde god ja sednem, on stane i gurne me - prisetila se Maja, u emisiji "Pretres" na Hype televiziji.

(Informer)

NOVI ŠOK NA MASTERSU U ŠANGAJU! Ispao i Danil Medvedev
Sport

NOVI ŠOK NA MASTERSU U ŠANGAJU! Ispao i Danil Medvedev

ŠOK! Novak Đoković ispao od 204. tenisera sveta u polufinalu Mastersa u Šangaju
Sport

ŠOK! Novak Đoković ispao od 204. tenisera sveta u polufinalu Mastersa u Šangaju

BONUS VIDEO:

#Maja Marijana #pevačica Maja Marijana #Maja Marijana operacija #operisana Maja Marijana #VIP
Komentari 0
ДРАМАТИЧНО РУСКО УПОЗОРЕЊЕ: Американци групишу велике војне снаге, покушај инвазије сасвим могућ

DRAMATIČNO RUSKO UPOZORENJE: Amerikanci grupišu velike vojne snage, pokušaj invazije sasvim moguć