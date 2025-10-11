NJeno preseljenje iz Zagreba u Beograd bilo je veliki izazov - iako ju je nova okolina prihvatila, Nataša je godinu dana vodila unutrašnju borbu sa sobom.

- Izgubila sam samopouzdanje i sve, nisam imala identitet, mislila sam da nikada više neću biti iskreno i bezbrižno srećna, ali život je čudo i sve može da demantuje. Nakon godinu dana mama više nije znala šta da radi sa mnom. Skoro sam pala razred, povukla sam se i patila. Ugojila sam se 20 kilograma od depresije i danas imam traumu od gojenja jer me vezuje za jako loš period u životu. Nisam se nasmejala godinu dana i mama je odlučila da me odvede u Zagreb iako su svi govorili da nije normalna i da nije trenutak za to - rekla je ona jednom prilikom gostujući u emisiji "Balkanskom ulicom". Kako kaže, majka je tada odlučila da je odvede u Zagreb, nakon čega je doživela ogromno razočarenje.

- Tamo sam doživela silne neprijatnosti gde su me izbacili iz moje škole. Profesorka me je vukla kroz celu školu i izbacila napolje. Tada mi je postalo jasno zašto sam ja imala dvojku iz istorije kada su svi imali petice, a znala sam isto kao oni - rekla je Nataša koja je uspela da prebrodi težak period. Foto: Instagram/prakticnazena_

Podsetimo, Nataša uživa u srećnom braku sa producentom Predragom Pavlovićem. O ljubavi sa suprugom jednom prilikom je rekla:

- Mlad čovek kada se zaljubi odmah bi i venčanje i decu, jer misli da će to trajati zauvek. Međutim, bitno je da oboje prožive toliko toga da bi brak kasnije bio skladniji i da u pedesetim ne bi "poludeli" - rekla je ona svojevremeno i dodala:

- Sve sam ga detaljno ispitala, pa kad sam shvatila da je imao "milion" žena, da je izlazio, putovao i radio sve što mlad čovek treba da radi, onda sam rekla - super. Ne da mi nije smetalo što je u njegovom životu bilo toliko žena, već mi je bilo drago, jer sam znala da će umeti više da me ceni. Smatrala sam da je naučio šta hoće i šta neće, kao i ja.

