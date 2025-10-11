Romansa sa Žikom Todorovićem

Sa grupom EKV, Margita je stvorila pesme koje su obeležile generacije i postale simbol jednog vremena. Važila je i za jednu od najlepših Beograđanki osamdesetih, ali iza blistavog osmeha krila se osećaj nemira i tuga koju nije umela da smiri. Gradske priče govorile su da je bila u vezi sa Srđanom Žikom Todorovićem, glumcem i bubnjarem EKV-a.

- U stalnom traganju za "alfa mužjakom" koji bi mogao pokoriti njene razbacane misli, Magi nije imala naročitog uspeha. Ipak, Žika Todorović zauzimao je posebno mesto u njenom životu... Veza sa Žikom je njena najduža ljubavna veza u životu. O njoj nećemo saznati mnogo jer Žika nije rekao ni reč. NJegova majka Snežana otkriće samo toliko da je bio zateleban kao mlad majmun - piše u knjizi "Magi - kao da je bilo nekad" poznati rok novinar Dušan Vesić.

Pad i borba sa demonima

Iza umetničke veličine krila se duboka borba. Godinama je vodila tešku bitku sa narkoticima, a sve je postalo još mračnije kada joj je 1996. godine preminuo otac.

U pokušaju da se oslobodi zavisnosti, prodala je porodični stan, kupila dva manja u predgrađu Beograda i deo novca potrošila na put u Indiju, verujući da će tamo pronaći novi početak. Nažalost, ni to nije pomoglo.

Poslednje godine života provela je u napuštenoj garaži u Borči, a zatim u skloništu za beskućnike na Voždovcu. U avgustu 2002. godine, Margita Stefanović primljena je na Infektivnu kliniku u Beogradu, gde je preminula 18. septembra od posledica infekcija virusa HIV.

Žika Todorović o EKV-u: "Ne bih bio živ da nije bilo njih"

Poznati glumac Srđan Žika Todorović, pre nego što je postao filmska zvezda, bio je bubnjar grupe EKV. U emisiji „Una, due, tre“ ispričao je koliko su stariji članovi benda brinuli o njemu:

"Oni su mene jako čuvali, ja sam bio mlađi od njih šest godina, oni su bili '59, '58, a ja '65. godište. Nisu mi dali ni mrvicu. Čuvali su me jer su imali već loša iskustva sa ranijim bubnjarima, tako da ne bih da pričam puno o tome, to je za mene teška tema. Uglavnom izbegavam, ali hoću da kažem da su me pazili kao malo dete", rekao je Srđan u emisiji "Una, due, tre", a na pitanje da li im je zahvalan na tome, odgovorio je: "Ne bih bio živ!"

