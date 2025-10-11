Naime, Milan Vasić bio je deo glumačke ekipe "Heroji Hilandara", poslednjeg filma koji je Žarko Laušević snimio.

Foto: ATA images/Instagram/milanvasic_official

Sada je Milan na svom Instagramu podelio fotografiju sa seta, na kojoj pozira sa Lauševićem dok obojica imaju šajkače na glavi. Uprkos bolesti, Žarko je i tada bio pozitivan, te nije skidao osmeh sa lica. FOTO: Printskrin Instagram milanvasic_official

Detalj koji je svima zapao za oko jeste pakla cigareta koja se nalazila pored Žarka, a njegov doktor je i sam jednom prilikom rekao da uprkos teškoj bolesti on nije želeo da odustane od duvana.

"Bojao sam se Žarka"

Inače, Milan je jednom prilikom govorio o tremi koju je imao kada je tek upoznao Žarka.

- Želja mi je oduvek bila da zaigram u istoj sceni sa Žarkom Lauševićem, makar bio samo jedan kadar. Po meni on je najbolji glumac svih vremena bivše Jugoslavije i bio sam prvog dana jako uzbuđen kada sam trebao da igram sa njim. Em što mi je bio prvi dan snimanja, em što sam tog dana imao tri strane teksta sa Žarkom. Bio sam uzbuđen i imao sam ogromnu tremu - rekao je on tada i dodao:

- Stalno govorim ljudima da svoje idole ne trebaju nikada da upoznaju, jer se često u njih mogu razočarati. To što vidite na televiziji izgleda drugačije uživo. Ja sam se tog prvog susreta jako pribojavao, jer obožavam Žarka i molio sam Boga da se ne razočaram. Sećam se da sam tog dana došao pun uzbuđenja i treme. Odmah sam naleteo na njega koji je izlazio iz glumačke prikolice. Ugledao me je i uzviknuo: “Zdravo. Kako si?” Najsrdačnije smo se pozdravili a onda je dodao da mi je pesma za koju sam snimio i spot super. Bio sam skroz zbunjen. Ja nisam znao kako da mu priđem, a on se ponašao prema meni kao da me zna sto godina i još me je pohvalio. Tada mi je rekao da dugo nije živeo u zemlji i da ne zna puno ljudi ali obavezno voli da sazna sve o osobi sa kojom treba da radi. Rekao je: “Uključio sam kompjuter i istražio sve o tebi. Bravo, odličan si.” Sa svim tim rečima me je opustio. Žarko ima godine ali je i dalje dete u duši. On je dečak od koga možete da naučite mnogo za samo tri minuta. Uđete u kadar sa Žarkom i sve je završeno. Veliki je to čovek. Dugo ovakav projekat nisam snimao u svojoj karijeri. Za razliku od mnogih filmova i serija gde igra ista ekipa glumaca, ovde je Radoš okupio mnoge koji se nikada nisu sretali u zajedničkim projektima. Raša Vujović, Nikola Rakočević, Nenad Heraković i ja nikada nismo radili zajedno ali za kratko vreme smo se razumeli u glumačkom razmišljanju i kao ljudi i zaista smo lepo sarađivali.